Weinheim – 11. Ochsenfest am 13. Oktober Landerlebnis Weinheim veranstaltete von 11-17 Uhr auf dem Bauernhof Schröder, Weid 8, ein buntes und informatives Fest

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Das inzwischen 11. Ochsenfest steht wieder ganz im Zeichen von Erhalt und ökologischer Aufwertung von landwirtschaftlichen Flächen und Bodenschutz. In klimatisch turbulenten Zeiten, mit immer mehr Wetterextremen und weiter steigenden Temperaturen, kommt dem Boden eine herausragende Bedeutung zu, denn humusreiche Böden tragen erheblich zur Speicherung von CO2 bei. So gab es in diesem Jahr wieder eine ganze Reihe von Bodenschutz-Aktivitäten, Kinder-Aktionen und Informationsveranstaltungen. Das soll jetzt mit Weinheimer*innen und Menschen aus der Umgebung gefeiert werden. Landerlebnis Weinheim versteht sich als Bindeglied und Mediator zwischen den Bewohnern unserer Stadt und den Landwirten. Der Verein ist allerdings auch ein Vordenker um Innovatives und Notwendiges zum Bodenschutz auf den Weg zu bringen und zu vermitteln. Das soll auf dem Ochsenfest sichtbar werden. Eingebunden in genussvolles Essen und Trinken erwartet die Gäste wieder ein umfangreiches Programm mit vielen Aktionen für die ganze Familie, was den Tag zu einem Erlebnis machen wird.

Zu Essen gibt es Hamburger und Rindswürste im Brötchen – das Fleisch hierfür wird vom Bauernhof Schröder gespendet. Zusätzlich werden heiße Kartoffeln mit Butter und Quark, Kaffee und Kuchen, sowie regionale Produkte zum Mitnehmen angeboten. Zu Trinken wird die ganze Palette von Wasser über Saft, Wein und Bier ausgeschenkt werden. Ein umfangreiches Angebot mit vielen Kinder-Aktionen, von Schubkarrenrennen bis „Boden hautnah“, Clownerei mit Mister Kunterbunt, Hofführungen, historische Landmaschinen und die Möglichkeit sich über die Aktivitäten von Landerlebnis-Weinheim zu informieren oder sogar Mitglied im Verein zu werden, runden das Fest ab.

Wichtig: das Fest wird in diesem Jahr nicht in der Waidallee stattfinden, sondern auf dem Bauernhof Schröder, Weid 8. Der Hof liegt ca. 5 km vor den Toren Weinheims und ist sehr gut mit dem Fahrrad erreichbar, was das Fest zu einem schönen Ausflug macht. Es sind jedoch auch ausreichend Stellplätze für PKW in direkter Nähe zum Hof vorhanden (Adresse fürs Navi: Weid 8, 69469 Weinheim).

