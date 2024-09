Viernheim – Wirtschaftsförderung Viernheim/Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH – Erfolgreicher Sprechtag für Gründerinnen und Gründer

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Sprechtag für Existenzgründerinnen und Existenzgründer in freien Berufen, der kürzlich im Rathaus der Stadt Viernheim stattgefunden hat, war ein voller Erfolg. Organisatoren waren die Wirtschaftsförderung der Stadt Viernheim in Kooperation mit der Wirtschaftsregion Bergstraße / Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH (WFB). Das kostenfreie Angebot wurde vom Nürnberger Institut für Freie Berufe (IFB), eine der führenden Forschungs- und Beratungseinrichtungen für Freie Berufe in Deutschland, durchgeführt.

Im Rahmen des Sprechtags erhielten Gründerinnen und Gründer in freien Berufen die Chance, sich über die Besonderheiten der Niederlassung in einem freien Beruf, die Bestimmungen der Freiberuflichkeit und allgemeine Fragen der Gründung informieren zu lassen. Insbesondere bestand die Möglichkeit, offene Fragen zu klären und das Gründungsvorhaben zu besprechen.

Der Sprechtag wurde vom hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr, Wohnen und ländlicher Raum gefördert. Die WFB hat den Beratungstag im Rahmen der Gründungsoffensive Bergstraße-Odenwald begleitet. Mit diesem Projekt verfolgen die WFB und die Odenwald Regionalgesellschaft mbH (OREG) seit 2009 das Ziel, die Gründungsbereitschaft im Kreis Bergstraße und dem Odenwaldkreis zu steigern.

Weitere Informationen über das IFB gibt es unter www.freie-berufe.com.