Speyer – Voller Erfolg beim Science Fiction Treffen in Speyer – Tausende Fans trotzen dem Wetter

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Das Science Fiction Treffen 2024 im Technik Museum Speyer hat alle Erwartungen übertroffen und einmal mehr bewiesen, warum es ein Highlight für Science-Fiction-Fans aus ganz Deutschland und darüber hinaus ist. Bereits im Vorverkauf deutete das große Interesse auf einen Besucheransturm hin und trotz wechselhafter Wettervorhersagen strömten am vergangenen Wochenende zahlreiche Besucher auf das erweiterte Veranstaltungsgelände. Die Organisatoren hatten nach den Rekordbesucherzahlen im vergangenen Jahr die Veranstaltungsfläche vergrößert, um noch mehr Platz für die wachsende Zahl an Ausstellern, Händlern und Programmpunkten zu schaffen. So zog es über 22.000 Besucher zu der einzigartigen Veranstaltung. Ein vielfältiges und aufregendes Programm bot den Gästen an beiden Tagen zahlreiche Möglichkeiten, in die faszinierende Welt des Science Fiction einzutauchen. Höhepunkte waren unter anderem die traditionelle Opening Show, die Parade der kostümierten Fans sowie der Cosplay Contest, bei dem sich die Teilnehmer in kreativen Kostümierungen präsentierten. Auch die beeindruckende Lichtschwertshow und die Vorführung des Fanfilms „Wingman – an X-Wing Story“ fanden großen Anklang. Die Zuschauerränge waren bei den Vorstellungen stets voll besetzt.



Für Jung und Alt gab es eine Fülle von Mitmachaktionen. Besonders die kreativen Bastelstationen und Fotopoints, an denen sich Besucher mit den zahlreich erschienenen Cosplayern ablichten lassen konnten, sorgten für bleibende Erinnerungen. Charity-Stände und spannende Verlosungen rundeten das Angebot ab und boten zusätzliche Überraschungen. Neben Star Wars und Anime-Fans kamen auch Anhänger von Star Trek, Marvel, DC und Gaming-Charakteren auf ihre Kosten. Die bunte Mischung der Kostümierungen machte das Treffen zu einem visuellen Highlight und einer unvergesslichen Veranstaltung für die ganze Familie. Das Science Fiction Treffen 2024 war ein voller Erfolg und hat seinen Ruf als beliebtes Event in der Szene unterstrichen. Fans dürfen sich schon jetzt auf das nächste Jahr freuen, wenn im Technik Museum Speyer die Welt der Science Fiction erneut im Mittelpunkt stehen wird. Für alle Fans, die nicht bis zum nächsten Science Fiction Treffen warten wollen, bietet das Technik Museum Speyer schon im Januar 2025 mit der Retrobörse die nächste Veranstaltung. Am 25. und 26. Januar 2025 dreht sich alles um die Themen Comics, Filme und Toys zwischen 1950 und 2005. Weitere Informationen unter www.technik-museum.de/retroboerse

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail