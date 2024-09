Speyer – Spieleabend im Rahmen der Innenstadt-Impulse Speyer

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Von Cities: Skylines über Ökolopoly bis hin zu Chaos 2000 – beim Spieleabend am 8. Oktober 2024 können mit Brettspielen rund um die Themen Stadtentwicklung und Beteiligung Ideen und Anregungen für die Zukunft der Speyerer Innenstadt gesammelt werden. Im Rahmen des rheinland-pfälzischen Förderprogramms „Innenstadt-Impulse“ lädt die Stadtverwaltung Speyer am Dienstag, 8. Oktober um 18.30 Uhr alle Interessierten ab 12 Jahren zu einem spannenden Spieleabend in den Spiele-Cosmos (Schustergasse 4) ein. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung per E-Mail an info@spiele-cosmos.de, telefonisch unter 06232 854 958 8 oder vor Ort im Spiele-Cosmos gebeten. Wie in vielen anderen Städten steht auch die Speyerer Innenstadt vor vielfältigen Herausforderungen wie veränderten Einkaufsgewohnheiten, zunehmendem Online-Handel und den Folgen des Klimawandels. Das Modellvorhaben „Innenstadt-Impulse“ des Landes Rheinland-Pfalz sammelt und erprobt Impulse, um die Innenstädte zukunftsfähig zu machen und so deren Attraktivität und Lebendigkeit auch zukünftig zu gewährleisten.

Weitere Informationen unter www.speyer.de/innenstadtimpulse.