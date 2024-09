Schwetzingen – Verstärkung des Leitungsteams in Gastroenterologie und Ausbau der spezialisierten Endoskopie – Dr. Christian Dietrich verstärkt das Leistungsteam der Abteilung Gastroenterologie – Leistungsspektrum wird erweitert – Spezialisierung Diagnostik und Therapie von Erkrankungen der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 1. April 2024 verstärkt Dr. Christian Dietrich das Leitungsteam der Abteilung Gastroenterologie im Bereich der interventionellen Endoskopie, Notfallmedizin, Infektiologie und Hepatologie. Als äußerst erfahrener Kliniker bringt Dr. Christian Dietrich umfassende Expertise und Erfahrung in diese Schlüsselbereiche der Gastroenterologie mit. Dr. Erik-Sebastian Fuchs, Chefarzt Gastroenterologie und Diabetologie, ist sehr zufrieden über die Zusammenarbeit mit seinem neuen „alten“ Kollegen: „Dr. Christian Dietrich ist eine wahre Bereicherung für unser Team und wird maßgeblich zur kontinuierlichen Etablierung leitliniengerechter Diagnostik und Therapie gastroenterologischer Erkrankungen in Sinsheim beitragen.“ So konnte bereits in den letzten Monaten das Angebot in der interventionellen Endoskopie signifikant ausgebaut werden. Die Klinik hat sich auf fortgeschrittene interventionelle Verfahren spezialisiert, darunter die Polypektomie mittels spezieller Techniken (z.B. ESD) und Vollwandresektion, die auch die Entfernung von schwierigen oder sehr großen Polypen und bösartigen Tumoren in einem frühen Stadium im Magen- und Darmtrakt ermöglichen.



Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der endoskopischen Therapie von Gallenwegserkrankungen und schweren nekrotisierenden Pankreatitiden. Diese schwerwiegende Entzündung der Bauchspeicheldrüse wird nun mit modernsten Verfahren behandelt: hierzu gehören die spezielle Diagnostik und Therapie mittels Endo Sonographie und Cholangioskopie, Verfahren, die eine detaillierte Darstellung der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüsenwege ermöglichen. Dr. Fuchs: „Ich bin sehr froh, dass mein Kollege Dr. Dietrich und ich unsere Erfahrung in der Diagnostik und Therapie schwerer Gallenwegs- und Pankreaserkrankungen hier in Sinsheim so schnell einbringen konnten und die Klinikleitung die technischen Voraussetzungen hierfür geschaffen hat.“ Darüber hinaus wurden spezielle Drainagesysteme und Stents eingeführt, die eine dauerhafte Drainage von z.B. Bauchwasser im häuslichen Bereich ermöglichen oder zur Versorgung schwerkranker Tumorpatienten beispielsweise zur Ernährung und Überbrückung von Tumorengstellen ohne Operation eingesetzt werden können. Die Abteilung beginnt zudem mit der schrittweisen Modernisierung ihrer technischen Ausstattung, auch im Bereich „Künstliche Intelligenz“, um den Patienten auch zukünftig eine erstklassige Versorgung bieten zu können.

Weitere Informationen zur Gastroenterologie der GRN-Klinik Sinsheim gibt es unter https://www.grn.de/sinsheim/klinik/gastroenterologie/die-fachdisziplin.



Gastroenterologie ist ein Teilgebiet der Inneren Medizin und beschäftigt sich mit Erkrankungen des gesamten Verdauungstraktes: Erkrankungen der Speiseröhre, des Magens, des Dünndarms, des Dickdarms sowie des Enddarms und der inneren abdominellen Organe.