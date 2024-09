Schwarzach – Beliebtes Fest wird wiederbelebt – Johannes-Diakonie lädt am 6. Oktober zum Erntedank- und Herbstfest nach Schwarzach ein

Schwarzach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Johannes-Diakonie lädt am Sonntag, 6. Oktober, zum Erntedank- und Herbstfest auf ihr Standortgelände in Schwarzach ein. Nach einigen Jahren auch Corona-bedingter Pause wird das Fest als Magnet für viele Besucherinnen und Besucher aus der Region wiederbelebt. Auf dem Festareal zwischen Schwarzacher Werkstätten und Schwarzbach Schule wird an diesem Tag neben jeder Menge Information auch Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein geboten. Beginn ist um 10 Uhr mit dem Gottesdienst in der Seniorentagesstätte im Untergeschoss der Schwarzbach Schule. Das Programm auf dem Festgelände startet gegen 11 Uhr. Auf der offenen Bühne auf dem Schulhof der Schwarzbach Schule unterhält zunächst ab 12 Uhr der Musikverein Waibstadt. Um 14.30 Uhr zeigt die Trommelgruppe „Bubble Drummers“ aus Buchen ihr Können. Um 15.30 Uhr heizen die Schwarzacher Lokalmatadoren der „SF Band“ dem Publikum ein. Weitere musikalische Höhepunkte setzen der Fanfarenzug Bad Rappenau, der auf dem Festgelände unterwegs sein wird, sowie „Ritchy und Steffi“ mit stimmungsvoller Partymusik an der „JOase“.

Neben jeder Menge Informationen rund um die Johannes-Diakonie, inklusive einer „Speed-Dating“-Möglichkeit für Jobinteressierte, nutzen zahlreiche Bereiche der Johannes-Diakonie die Gelegenheit, ihre fachlichen Stärken und Angebote zu präsentieren und ihre Arbeit konkret vorzustellen. Auch wird vor Ort Apfelsaft gepresst, diverse kreative Eigenprodukte aus Werk- oder Tagesstätten stehen zum Verkauf, das Übungspferd „Dolly Jumper“ ist im Einsatz, Bewohnerinnen und Bewohner laden zum Flohmarkt in die Schwarzbach Schule und vieles mehr. Die Schwarzacher Werkstätten bieten darüber hinaus um 13.30 und um 15 Uhr Führungen an. Mit dem Naturpark Neckartal-Odenwald informiert ein Kooperationspartner der Johannes-Diakonie über sein Angebot, am Nachmittag kommt auch der „Hoffexpress“ der TSG Hoffenheim zum Fest.

Auch ein umfangreiches Programm für Kinder und Kind gebliebene mit Kinderschminken, dem Besuch des Kasperle und einer Märchenerzählerin, Spielstraße, diversen Kreativ- und Bewegungsangeboten und vielem mehr ist geboten. Eine „Bimmelbahn“ verkürzt den Weg vom Besucherparkplatz zum Festgelände oder lädt zu einer entspannten Runde über das Areal der Johannes-Diakonie ein. Kulinarisch vielseitig zeigt sich das Essens- und Getränkeangebot, für das die Zentralküche der Johannes-Diakonie verantwortlich zeichnet. Die Besucherinnen und Besucher haben die Qual der Wahl, von Knoblauch-Champignons über Bratwurst, Pizza und Frikadellen bis hin zu Kaffee und Kuchen ist für jeden und jede etwas dabei.