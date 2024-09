Obrigheim – Betrunken Unfall verursacht und versucht zu flüchten

Obrigheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro verursachte ein junger Mann am frühen Samstagmorgen in Obrigheim und versuchte anschließend zu flüchten. Der 21-Jährige war gegen 3.20 Uhr mit seinem VW Golf im Pappelweg unterwegs und bog am Ende der Straße nach links in den Münchbergweg ab. Hier kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und

kollidierte zunächst mit dem Bordstein. Daraufhin riss er das Lenkrad stark nach links, so dass er anschließend gegen die Mauer eines Grundstücks fuhr und diese nicht unerheblich beschädigte. Nach dem Unfall parkte er seinen Golf circa 100 Meter weiter ab und informierte einen Verwandten, welcher ihn im Anschluss an der Unfallstelle abholen wollte. Beim Eintreffen der in der Zwischenzeit von Zeugen alarmierten Polizei befand sich der 21-Jährige bereits auf dem Rücksitz seines Abholers der bereits im Begriff war davonzufahren. Bei der anschließenden

Kontrolle konnte Alkoholgeruch in der Atemluft des VW-Fahrers festgestellt werden, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille. Der junge Mann musste die Beamten daraufhin in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

