Mosbach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Mosbach/Neckar-odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Freitagmittag in Mosbach und flüchtete anschließend. Ein 46-Jähriger hatte seinen Dacia gegen 12.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Pfalzgraf-Otto-Straße abgestellt. Als er gegen 12.35 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass der Dacia durch einen Einkaufwagen, welcher

noch direkt am Fahrzeug stand, beschädigt worden war. Der Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort. Wer kann Angaben zu dem Lenker oder der Lenkerin des Einkaufwagens machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mosbach unter der

Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

