Mosbach – Ein Haus wird 10 – Johannes-Diakonie feierte in Mosbach das Wohnangebot „Bertl-Bormann-Straße“

Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Noch ist das Haus jünger als die meisten seiner Bewohner und Bewohnerinnen. Die Gemeinschaft der „Bertl-Bormann-Straße“ in Mosbach hat ihr 10-jähriges Bestehen mit einer Gartenparty gefeiert. Insgesamt 28 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderung leben derzeit in dem Haus, das die Johannes-Diakonie 2013/14 auf dem „Bleiche“-Areal errichtet hatte. Auch Büros der Offenen Hilfen befinden sich in dem Gebäude. Die Einrichtungsleitung, Markus Unzeitig und Julia Knab, begrüßte auch viele Angehörige, Betreuende und Mitarbeitende, und beide dankten für das Engagement aller. Denn: „28 Kinder und Jugendliche zu begleiten, gelingt auch durch Ihre Unterstützung“.

Der ehemalige Bereichsleiter Jürgen Roßnagel blickte auf die Entstehung des Hauses und seine Entwicklung im vergangenen Jahrzehnt zurück. Für die Zukunft sieht Markus Unzeitig die „Bertl-Bormann-Straße“ gut aufgestellt: „Wir sind mittlerweile ein Teil der Mosbacher Stadtgemeinschaft und eröffnen hier jungen Menschen die Chance, Teilhabe zu erleben“, sagte er und erntete dafür viel Beifall wie auch für sein abschließendes Queen-Zitat „The Show must go on“. Den meisten Applaus bekamen aber die Bewohnersprecherinnen Saskia Geldenboth und Tia Hess für ihr zweistimmiges „Das Buffet ist eröffnet“. Kein Wunder, denn an langen Tischen wartete eine riesige Auswahl an Kuchen und Torten, die den Gästen den weiteren Nachmittag versüßten.