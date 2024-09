Mannheim – Vor Kontrolle geflüchtet und Unbeteiligte gefährdet – Zeugen und Geschädigte gesucht!

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend gegen 18 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal ein silberner Passat in der Eberswalder Straße auf. Als die Polizisten das Fahrzeug kontrollieren wollten, bog dieses plötzlich in die Brandenburger Straße ab und begann zu flüchten. Auf dem Fluchtweg passierte der Passat ein Tankstellengelände, wodurch mehrere Passanten dem Fahrzeug erschrocken ausweichen mussten. In der Folge fuhr der Fahrer über die B38 und überholte dort mehrere Fahrzeuge im “Zick-Zack”, wodurch diese stark bremsen mussten, um einen Unfall zu vermeiden. Der Flüchtende konnte schließlich in der Magdeburger Straße von der Streife überholt und angehalten werden. Als Erklärung für sein rücksichtloses Verhalten gab er an, dass er aus Angst vor einer Anzeige geflohen war. Er verfügte nämlich über keinen Führerschein. Den 41-jährigen Mann erwartet nun nicht nur die gefürchtete Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Zeugen oder Geschädigte, welche durch das Fluchtverhalten des Manns gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter Tel.: 0621/71849-0 in Verbindung zu setzen.

