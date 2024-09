Mannheim – NACHTRAG -Brand in Pflegeheim – Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Wie bereits berichtet kam es um kurz nach 15 Uhr zu einem Brand in der Dürerstraße. Bei dem Haus handelte es sich um eine Pflegeeinrichtung für betreutes Wohnen in der Dürerstraße . Nach derzeitigem Erkenntnisstand brach das Feuer in einem Zimmer im dritten Obergeschoss aus. Gegen 15:30 Uhr gelang es der Berufsfeuerwehr Mannheim den Brand zu löschen. Bei dem Feuer kam eine Person ums Leben, zwei weitere wurden leicht verletzt. Die Identität der verstorbenen Person steht derzeit noch nicht fest. Aktuell ist die Örtlichkeit für den Straßen- und Bahnverkehr gesperrt. Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei leitete die Ermittlungen ein.

Nach Beendigung der Einsatzmaßnahmen konnte die Sperrung der Dürerstraße für den Straßenverkehr sowie die Straßenbahn um kurz vor 17 Uhr aufgehoben werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Brandes dauern an.

