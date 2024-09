Mannheim – Metropolregion Rhein-Neckar bei der Expo Real in München

Mannheim – Zum 22. Mal regionaler Gemeinschaftsstand Rhein-Neckar auf Europas größter Fachmesse für Immobilien und Investitionen

Schwerpunktthema „Klimafreundliches Bauen und Sanieren“

Die Expo Real, Europas wichtigste Fachmesse für Immobilien und Investitionen, öffnet vom 7. bis 9. Oktober ihre Tore und lädt die Akteure der Immobilienbranche zum Branchentreffen nach München.

Zum 22. Mal nutzt die Metropolregion Rhein-Neckar (MRN) diese Gelegenheit, um das Fachpublikum des gewerblichen Immobiliensektors über ihre Attraktivität, zukunftsweisende Projekte sowie die vielfältigen Investitionsmöglichkeiten zu informieren. Große Wirtschaftskraft, eine hohe Dynamik in Zukunftsbranchen, zentrale Lage in Europa und gute Erreichbarkeit sind traditionell ebenso starke Argumente für Rhein-Neckar wie die Verfügbarkeit gut erschlossener Entwicklungsflächen und das nach wie vor attraktive Preisgefüge.

Auf insgesamt 240 Quadratmetern Fläche präsentiert sich die Metropol-region Rhein-Neckar gemeinsam mit 17 Partnern (siehe unten) am regionalen Gemeinschaftsstand in Halle C1 (Stand 130). Viele langjährige Mitstreiter sind wieder mit an Bord, drei neue kamen in diesem Jahr hinzu. Neben Kommunen und Wirtschaftsförderern sind auch Projektentwickler, Bau- und Immobilien-Unternehmen, Investoren und Finanzierer, Architekten sowie Beteiligungsgesellschaften aus der Metropolregion Rhein-Neckar vertreten. Mit insgesamt 1.700 Ausstellern ist die Beteiligung an der Expo Real im Vergleich zum Vorjahr stabil.

„Es gibt zahlreiche starke Unternehmen und Kommunen in der Metropolregion Rhein-Neckar. Es gilt, an drei Messetagen diese mit einem nationalem und internationalen Fachpublikum zusammenzubringen – gerade in wirtschaftlich unruhigen Zeiten wie diesen“, so Peter Johann, Geschäftsführer der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH.

„Die Bauwirtschaft steht weiterhin vor großen Herausforderungen: Inflation, hohe Zinsen, gestiegene Baukosten, fehlende Fachkräfte und die Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Bau und Betrieb von Gebäuden. Das alles wirkt sich auf die Baukonjunktur aus. Um den Sektor zu unterstützen, suchen wir in der Region aktiv nach innovativen Lösungen für klimaneutrales Bauen. Bei der Expo zeigen wir daher unter anderem unsere Netzwerkaktivitäten in diesem Bereich, die das Ziel haben, Modellregion für klimafreundliches Bauen, Sanieren und Betreiben von Quartieren zu werden“, unterstreicht Johann. „Besuchen Sie uns am Stand! Erfahren Sie aus erster Hand, was und wer unsere Region so stark macht und wie Bauvorhaben in Rhein-Neckar zukunftsfähig realisiert werden können.“

Das langjährige Konzept, bei der Expo Real verschiedene Akteure aus der Region an einem gemeinsamen Messestand zu vereinen und damit die ganze Bandbreite der Investitionsmöglichkeiten und Angebote in Rhein-Neckar aufzuzeigen, hat sich seit 2002 bewährt und soll fortgeführt werden: Der Gemeinschaftsstand ist beliebter Anlaufpunkt für Vertreter aus Wirtschaft und Politik. Er bietet ideale Voraussetzungen, um Projekte anzustoßen, Netzwerke zu pflegen und auszubauen.

Datenblatt „Standort und Büromarkt Rhein-Neckar 2024“

Zur Expo Real erscheint wieder das Datenblatt „Standort und Büromarkt Rhein-Neckar 2024“ mit detaillierten aktuellen Kennzahlen zu den Büromärkten in Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg. Das Datenblatt steht zum freien Download bereit unter: www.m-r-n.com/publikationen.

Am Rhein-Neckar-Gemeinschaftsstand vertreten sind (*neu 2024):

BASF Wohnen+Bauen GmbH

blocher partners GmbH

DIRINGER & SCHEIDEL Unternehmensgruppe

ECONOMY PARK Heidelberg-Leimen

EPPLE GmbH

GAG Ludwigshafen am Rhein

HEBERGER GmbH

Immobiliengruppe Rhein-Neckar eG *

Pro Concept Holding AG

Rhein-Neckar-Kreis

Stadt Heidelberg

Stadt Ludwigshafen

Stadt Mannheim

TREUREAL Gebäudeservice GmbH *

TREUREAL Property Management GmbH *

Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG

VINCI Facilities Solutions GmbH

Weitere Infos

Mehr zu Rhein-Neckar als „Modellregion für klimafreundliches Bauen, Sanieren und Betreiben von Quartieren“ unter: https://www.m-r-n.com/was-wir-tun/themen-und-projekte/projekte/innovativ-bauen-CO2 || www.m-r-n.com/exporeal

Mehr zur Expo Real allgemein unter www.exporeal.net

Foto:Gemeinschaftsstand der Metropolregion Rhein-Neckar auf der Expo Real © MRN GmbH/S.Heuser

Quelle Metropolregion Rhein-Neckar GmbH