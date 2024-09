Mannheim – Fontänen Anlage am Wasserturm geht in die Winterpause

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Zum Ende der Brunnensaison 2024 verabschieden sich die Wasserspiele am

Mannheimer Wasserturm in die Winterpause – Pünktlich an Gründonnerstag 2025 sprudeln die Fontänen wieder Letzte Chance für Fans der Mannheimer Wasserspiele: Nur noch bis Sonntag, 6. Oktober 2024, sprudeln die Wasserspiele am Wasserturm werktags von 12 bis 14 Uhr und von 16 bis 22 Uhr. Am Wochenende sowie am Feiertag (3. Oktober) ist das Spektakel von 11 bis 23 Uhr zu bestaunen, mit Beginn der Dämmerung auch in Farbe. Am Montag, 7. Oktober 2024, beginnt das Energieunternehmen MVV im Auftrag der Stadt Mannheim damit, die Wasserspiele winterfit zu machen. Dazu wird die Anlage abgeschaltet und aus den Becken und Brunnen rund um den Wasserturm wird das Wasser abgelassen. Im Anschluss werden die Becken von einer Fachfirma gereinigt.

Die MVV-Mitarbeiter bauen dann die Düsen und Unterwasserscheinwerfer der Anlage aus, überprüfen diese und lagern sie über den Winter hinweg ein. Gleichzeitig werden die Motoren, Pumpen, Abdeckungen und elektrischen Leitungen auf eventuelle Beschädigungen überprüft. Die Sommersaison 2025 der Fontänen Anlage beginnt traditionell wieder zu Ostern: Ab Gründonnerstag, 17. April 2025, sprudeln die Wasserspiele am Wahrzeichen der Stadt wie gewohnt und sind dann wieder farbenfroher Anziehungspunkt für die Mannheimer Bürgerinnen und Bürger sowie die Besucherinnen und Besucher der Stadt.