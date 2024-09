Mainz – Fraktionsvorsitzender Helge Schwab zum Fraktionsaustritt Dr. Herbert Drumm

Mainz / Ludwigshafen – Fraktionsvorsitzender Helge Schwab zum Austritt des Abgeordneten Dr. Herbert Drumm aus der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion:

„Im Rahmen der Informationen des Landtagspräsidenten Hendrik Hering verlas dieser in der 73. Plenarsitzung am heutigen Montag gegen 14.02 Uhr, dass unser bisheriges Fraktionsmitglied Dr. Herbert Drumm mit sofortiger Wirkung die FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion verlassen wird. Nach der vorangegangenen Fraktionssitzung äußerte Dr. Drumm gegenüber dem Fraktionsvorstand, dass dieser geschlossen zurücktreten solle. Nur so könne sein Austritt verhindert werden. Er werde dem Vorstand dazu fünf Minuten Zeit einräumen.

Selbstverständlich lässt sich der Vorstand der FREIE WÄHLER-Landtagsfraktion weder nötigen noch erpressen.

Dass Dr. Drumm durch diese Handlung die Existenz und somit den Arbeitsplatz von zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefährdet, ist ihm bewusst. Wenn Dr. Drumm aus der Fraktion austritt, muss er auch sein Landtagsmandat niederlegen, um die Fraktion und deren Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Ansonsten muss ich ihm Bereicherungsabsicht und Egoismus vorhalten.

Ganz nebenbei ist er als stellvertretender Landesvorsitzender nicht mehr haltbar.“

Quelle Freie Wähler