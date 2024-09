Mainz – Ad-hoc-Statement zum Fraktionsaustritt von Dr. Herbert Drumm

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz. In der Nacht auf den 26.09.2024 soll ein 25-Jähriger einen Anruf erhalten haben, in welchem er von einem Unbekannten unter Drohungen aufgefordert worden sein soll, zu einem Treffpunkt im Stadtteil Ludwigshafen-Friesenheim zu kommen. An dem Treffpunkt soll er von mehreren Männern erwartet worden ... Mehr lesen »