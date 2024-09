Ludwigshafen – VfSK Oppau 1900 e.V. – Oppauer Jugend Mannschaft (OpJuMa) Team wird Meister bei der Jugendliga Rhein-Neckar

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Am letzten Spieltag der Jugendliga Rhein-Neckar bei der Boule-Abteilung der TSV Badenia Feudenheim konnte das Team Ben, Ben und Lotti die Meisterschaft holen.

Das Team Moritz, Robin und Emily wurde Sechster, das Team Luisa, Noah und Lotta kamen auf den 10. Platz.

Insgesamt 18 Teams aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und aus Hessen bestritten bei tollem Herbstwetter und mit bester Laune und großem Ehrgeiz den letzten Spieltag am 29.9.2024 der überregionalen Rhein-Neckar Pétanque-Jugendliga.

Der Initiator und gute Geist dieser Veranstaltung, Klaus Endress, hatte gerufen und alle kamen gerne. Neben Klaus ist natürlich auch seine Frau Carmen Endress, die für leuchtende Kinderaugen auch bei der Verpflegung sorgt, nicht wegzudenken. Die beiden, die diese Liga seit 2011 organisieren, gehört das größte Dankeschön neben den vielen Helfern, Coaches, Eltern und sonstigen Engagierten. Sie ermöglichen mit größtem Engagement und Liebe, dass Kinder an den Pétanque-Sport auf spielerische Weise herangeführt werden und so der Sport sein Image als „Alters-Sportart” immer mehr verliert.

Bei den Kindern und Jugendlichen, auch bei den Athleten-Boulern, ist dies eine der ersten Veranstaltungen, bei der im richtigen Wettkampf um Punkte und Sieg gefochten wird. Und die Erfahrungen und Entwicklungen, die bei diesem Wettkampf gemacht werden, überrascht nicht nur die Coaches und Eltern, sondern auch so machen Zuschauer, wie diese sehr jungen Spielerinnen und Spieler zur Höchstform auflaufen.

Besonders erfolgreich waren die Mannschaften der OpJuMa (Oppauer Jugend Mannschaft) der VfSK-Athleten-Bouler in diesem Jahr.

Den ersten Platz nach dieser Saison konnten am letzten Spieltag Ben, Ben und Lotti erreichen, die mit ihrem Coach Leander Becker, ebenfalls aus dieser Jugend der Athleten-Bouler entwachsen und inzwischen einer der jungen Spitzenspieler, sich nie die Butter vom Brot nehmen ließen. Da bei diesem Wettbewerb es auch möglich ist weitere Spielerinnen und Spieler im Laufe der Saison einzusetzen, haben auch Tim und Paul, die an den beiden ersten Spieltagen einen Einsatz hatten, ebenso Anteil an diesem Sieg.

Den 6. Platz holten sich am letzten Spieltag Moritz, Robin und Emily, die von Hannes Eberspach gecoacht wurden und an den anderen Spieltagen u.a. von Malik, Medhi und Miriam als weitere Spielerinnen und Spieler unterstützt wurden.

Den 10. Platz in diesem Wettbewerb holten sich Luisa, Noah und Lotta mit ihrem Coach und Jugendwart Olaf Becker. Auch hier ein Team, dass zum Teil zum ersten Mal in einem solchen Wettbewerb stand und die sich respektabel schlugen. Hier ist die Basis gelegt um im nächsten Jahr, all die Erfahrungen aus diesem Jahr mitzunehmen und den Angriff auf die Spitze zu planen.

Wie spannend und aufregend so ein einzelnes Spiel sein kann, zeigte sich bei dem Triplette Moritz, Robin und Emily im Spiel gegen eine Mannschaft der „Hausherren” der Badenia.

Das Team der OpJuMa lag fast aussichtslos zurück und beim Stande von 4:7 befand man sich in der letzten Aufnahme nach Zeitspiel.

Es war klar: 3 Punkte mussten her, um eine Zusatzaufnahme zu erreichen, 4 Punkte um das Spiel sogar noch zu gewinnen.

Die Badenia legt eine Kugel vor, die OpJuMa kann erst mit der 2. Kugel, besonders schön gespielt von Emily, den Punkt gewinnen. Die Badenia tut sich schwer: ein Fehlschuss, dann eine gute Kugel, aber ohne Punkt. Weitere Versuche der Badenia bringen ein schwieriges Bild, dass Robin aber mit einem Treffer bereinigen kann.

Noch 2 Kugeln bei Moritz und 1 Kugel bei Robin, der Gegner ist leer. Das könnte der Ausgleich werden.

Aber Moritz verlässt kurz die Konzentration und 2 Kugeln sind zu kurz. Wild entschlossen tritt Robin in den Kreis und zaubert einen Wunderschuss aus dem Hut, der alle Zuschauer toben lässt. Er schafft es mit dem Schuss und dem Treffer das Bild so zu verändern, dass die OpJuMa-Triplette 3 Punkte hat. Ausgleich!

Die nächste Aufnahme dann wieder ähnlich spannend, Kugel werden gelegt und getroffen bis die Badenia mit der letzten Kugel den Punkt macht.

Bei der OpJuMa nur noch eine Kugel bei Moritz.

Und der ist jetzt wieder voll da!

In seiner ruhigen Art geht er in den Kreis und macht den ersten Schuss in diesem Spiel und … trifft zum Sieg für seine Triplette. Großartig!

Im nächsten Jahr wird der VfSK und seine Athleten-Bouler anlässlich des 125 Jahre-Jubiläums das Finale der Jugendliga ausrichten.





Quelle- VfSK Oppau 1900 e.V./ Hatzenbühler