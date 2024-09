Ludwigshafen – Theaterkasse bleibt am 1. Oktober vormittags geschlossen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Einst war er berühmter als der Dom selbst: der Ölberg an seiner Seite. Das Monument befand sich eins inmitten des Kreuzgangs und steht heute frei im südlichen Domgarten. In den kommenden Jahren soll dieses Gesamtkunstwerk wieder in einen seiner Bedeutung angemessenen Zustand versetzt werden. Ein erster Schritt ist die Überarbeitung der Gitteranlage. Diese ... Mehr lesen »