Ludwigshafen – Gefährliche Körperverletzung – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntagabend (29.09.2024, gegen 19 Uhr) kam es in der Ludwigstraße zu einem Streit zwischen zwei Personengruppen. Eine Gruppe von vier Personen (zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 27 bis 30 Jahren) hat sich im Außenbereich eines Cafés aufgehalten, als eine unbekannte dreiköpfige Gruppe (2 Männer und eine Frau) sich in die Nähe stellte und einen Streit provozierte. In der Folge kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen aus der ersten Gruppen und zwei unbekannten Männern aus der zweiten Gruppe. Die beiden Unbekannten schlugen und traten den 28-Jährigen und ließen erst von ihm ab, als sie erfuhren, dass die Polizei verständigt wurde. Der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der die dreiköpfige Personengruppe konnte noch vor Eintreffen der Polizeikräfte unerkannt flüchten.

Diese werden, wie folgt beschrieben:

1.Mann: 1,75m groß, 16-20 Jahre alt, blonde kurze zurückgegelte Haare, trug Jeans mit Aufschrift am Gesäß,

2.Mann: 1,75m, 16-20 Jahre alt, dunkle Haare, Deckhaar etwas länger ins Gesicht hängend,

Frau: 16-20 Jahre alt, blonde Haare, kräftige Statur.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise auf die dreiköpfige Gruppe geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de