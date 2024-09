Ludwigshafen – Ernst-Bloch-Zentrum: “Die hörbare Welt”: Konzert mit Kaan Baysal am 8. Oktober

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, setzt nach einer Sommerpause am Dienstag, 8. Oktober 2024, 16 Uhr, seine Reihe “Die hörbare Welt. Konzert mit Ausstellungsbesuch” fort. Gestaltet wird das Nachmittagskonzert von dem mehrfach preisgekrönten Pianisten türkischer Herkunft, Kaan Baysal. Ein Besuch der aktuellen Ausstellung “Aufarbeitung. Die DDR in der Erinnerungskultur” im Ernst-Bloch-Zentrum ist vor oder nach dem Konzert möglich. Der Eintritt (für Konzert und Ausstellungsbesuch) beträgt 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Für Mitglieder der Pfälzischen Musikgesellschaft ist der Eintritt frei. Reservierungen sind unter der E-Mail anmeldung@bloch.de oder telefonisch unter 0621 504-2202 möglich.

Kaan Baysal, 2003 geboren, begann im Alter von fünf Jahren mit dem Klavierspiel. 2014, als Elfjähriger, wurde er als Solist des Istanbuler Musikfestivals für die Aufführung von Haydns Konzert in D-Dur ausgewählt. Nach seinem gemeinsamen Auftritt mit Lang Lang im selben Jahr hat Lang Lang ihn persönlich ausgesucht, um am Allianz Junior Music Camp in Barcelona teilzunehmen. Kaan Baysal konzertierte als Solist in Orchesterkonzerten unter der Leitung unter anderem von Howard Griffiths, Jos Zegers und Sascha Goetzel. Er gab zahlreiche Recitals zum Beispiel im “Kissinger Sommer”. 2017 wurde ihm die Auszeichnung “Junger Musiker des Jahres” bei den Donizetti Classical Music Awards zuteil. Im gleichen Jahr gewann er den 1. Platz beim César-Franck-Wettbewerb, 2018 den 1. Platz beim Pietro-Argento-Wettbewerb, 2019 die Goldmedaille beim 1. Internationalen Musikwettbewerb und den 2. Platz beim International Lang Lang Grand Canal-Competition. Er gewann den Mozart-Solistenpreis in der Mozart-Gala im November 2019. Baysal ist an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim Student von Prof.

Wolfram Schmitt-Leonardy.

Das Konzert ist Teil der Reihe der Stiftung Ernst-Bloch-Zentrum “Die hörbare Welt – Nachmittagskonzerte mit Ausstellungsbesuch”, die in Kooperation mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim und der Pfälzischen Musikgesellschaft e.V. im Ernst-Bloch Zentrum stattfindet. Im Rahmen dieser Reihe werden bereits seit über zwei Jahren an jedem zweiten Dienstag des Monats um 16 Uhr Nachmittagskonzerte angeboten, bei denen herausragende Studierende der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim auftreten. “Die hörbare Welt” ist ein Zitat aus Ernst Blochs Werk “Geist der Utopie” (1918). Nähere Informationen zur Konzertreihe gibt es im Internet unter www.bloch.de.

