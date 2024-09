Ludwigshafen – 17-Jährige vermisst – Öffentlichkeitsfahndung

Obrigheim/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro verursachte ein junger Mann am frühen Samstagmorgen in Obrigheim und versuchte anschließend zu flüchten. Der 21-Jährige war gegen 3.20 Uhr mit seinem VW Golf im Pappelweg unterwegs und bog am Ende der Straße nach links in den Münchbergweg ab. Hier kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster ... Mehr lesen »