Landau – Unfall mit drei Fahrradfahrern

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 29.09.2024 befuhr eine Familie (53,52 und 22 Jahre alt) mit ihren Fahrrädern die Ludowicistraße in Fahrtrichtung Rheinstraße in Landau. Kurz vor der Kreuzung zur Rheinstraße öffnete ein 49-Jähriger die Fahrertür seines geparkten PKW BMW, ohne auf die Fahrradfahrer zu achten. Es kam zur Kollision mit der Fahrertür des PKW BMW, wobei alle drei Fahrradfahrer letztendlich stürzten. Der 53-Jährige und die 52-Jährige wurden durch den Unfall jeweils leicht verletzt. Die Gesamtschadenshöhe beträgt circa 3000 Euro. Der 49-Jährige wird sich nun in einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten müssen.

