Landau – Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 29.09.2024 wurde der Polizei Landau gegen 10:15 Uhr ein PKW-Fahrer gemeldet, welcher auf einem Parkplatz in der Schlachthofstraße beim Rangieren einen Verkehrsunfall verursachte. Die Gesamtschadenshöhe beträgt hierbei circa 500 Euro. Der Fahrer wollte von der Unfallörtlichkeit flüchten, was von einem Zeugen verhindert werden konnte. Der Fahrer stieg nun aus seinem Fahrzeug aus. Bei Eintreffen der Polizeibeamten begab er sich wieder zu seinem PKW VW, setzte sich hinein und verriegelte die Tür von innen. Trotz mehrfacher Aufforderung wurde die Tür nicht geöffnet, sodass letztendlich die Scheibe des VW eingeschlagen werden musste, um dem Fahrer habhaft zu werden. Bei der anschließenden Fesselung sperrte sich der 40-Jährige mit Leibeskräften. Letztendlich wurde er zur Dienststelle zwecks Blutentnahme verbracht, da der Verdacht einer etwaigen Fahruntüchtigkeit bestand. Im Anschluss an die Blutprobe wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der 40-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

