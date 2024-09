Landau – Kreisausschuss tagt am 7. Oktober

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Landau / Kreis Südliche Weinstra0e) – Die nächste Sitzung des Kreisausschusses des Landkreises Südliche Weinstraße findet statt amMontag, 7. Oktober, um 14 Uhr im Sitzungssaal des Kreishauses, An der Kreuzmühle 2, in Landau. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung stehen folgende Themen:

1 Auftragsvergaben

1.1 Paul-Gillet-Realschule plus, Luitpoldstraße 74, 67480 Edenkoben, hier: Einleitung eines

Vergabeverfahrens für die Fachplanung zur Erneuerung der Wärmeversorgung

1.2 Solarcarport Kreisverwaltung, hier: Einleitung der Vergabeverfahren für die Gewerke Stahlbau

und Photovoltaik

2 Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen

2.1 Leistung von über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen; hier: überplanmäßige

Aufwendungen für eine Ersatzvornahme im Bereich Bodenschutz

3 Bauliche Maßnahmen Erich-Kästner-Schule Karlsruhe – Zustimmung zu Investitionen

4 Informationen

5 Vorstellung des Kreisstraßenprogramms 2025 bis 2029 verbunden mit einer Kreistraßenbereisung

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Berichterstattung eingeladen. Wir bitten um

Anmeldung bis Freitag, 4. Oktober, 12 Uhr, per E-Mail an pressestelle@suedliche-weinstrasse.de

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail