Lampertheim – Mordfall an 36-jähriger Frau bei “Aktenzeichen XY ungelöst”

Lampertheim / Südhessen / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots)Das Tötungsdelikt, das sich am 16. September 2024, in Lampertheim zugetragen hat und dabei eine 36-jährige Frau aus Lampertheim ihr Leben verlor (wir haben berichtet) ist nun Teil der Sendung “Aktenzeichen XY ungelöst”. Der Fall wird am Mittwoch (2.10.), ab 20.15 Uhr, auf ZDF ausgestrahlt. In der Sendung wird eine Ermittlerin der eingerichteten Mordkommission “1609” mit Rudi Cerne über den Fall sprechen.

Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse gehen die Ermittlerinnen und Ermittler davon aus, dass die Frau am Montagvormittag (16.9.) auf dem Waldweg, auf dem sie gefunden wurde, getötet wurde. Sie hatte mehrere Stichverletzungen.

Staatsanwaltschaft und Polizei fragen: Wer hat sich am Montagvormittag (16.9.) im Waldgebiet zwischen dem Bürstädter Waldparkplatz und dem Parkplatz am Neuschloß in Lampertheim aufgehalten? Wer hat verdächtige Beobachtungen im Wald und rund um den Wald gemacht? In Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt hat die Mordkommission “1609” unter der Rufnummer 06151 / 969-53111 ein Hinweistelefon eingerichtet, welches auch am Mittwochabend (2.10.) zur Sendezeit besetzt ist. Alternativ können sich Hinweisgeber auch über folgende E-Mail-Adresse melden: hinweis1609.ppsh@polizei.hessen.de

Quelle: Staatsanwaltschaft Darmstadt und Polizeipräsidium Südhessen