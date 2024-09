Hirschberg – Handball Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ (S3L) erste Herren Niederlage gegen Saarlouis

Hirschberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Bittere Niederlage in eigener Halle

Die erste Herrenmannschaft der Spielgemeinschaft S3L verliert mit 34:42 (14:20) gegen die HG Saarlouis – Mannschaft und Trainer enttäuscht.

Mit einer so herben Klatsche hätte keiner von der S3L gerechnet. Nach dem souveränen Heimsieg noch vor einer Woche im Derby gegen Mundenheim und einem guten Tabellenplatz in der 3. Liga Süd-West schien der Start in eine neue Handball-Zukunft an der Bergstraße geglückt. Das Heimspiel gegen Saarlouis holte jedoch viele auf den unsanften Boden der Tatsachen zurück. Ein Spiel, bei dem bei der S3L nur wenig zusammenlief und die Mannschaft den Gegnern aus dem Saarland teilweise fast hilflos gegenüberstand. Bereits in der ersten Halbzeit zeichnete sich ab, dass dieses Spiel daneben gehen

könnte (14.20). Nach der Pause kamen die Gegner noch stärker und siegessicherer aus der Kabine zurück, während die Jungs der S3L zunehmend resigniert wirkten.

„Wir haben uns das anders vorgestellt“, räumt Trainer Thorsten Schmid nach dem Spiel ein; die Mannschaft habe nicht ins Spiel gefunden, die Einstellung zum Spiel habe gefehlt. „Wenn man in der eigenen Halle 42 Treffer kassiert, dann hat das Zusammenspiel zwischen Torhüter und Abwehr einfach nicht funktioniert“, bilanziert der Coach. Es sei schade, dass man nach den erfolgreichen Spielen jetzt dieses Heimspiel leichtfertig und verfrüht wegegeben habe. „Die Enttäuschung bei mir ist sehr groß“, erklärt Thorsten Schmid. Dennoch stellte er sich auch hinter seine Mannschaft. „Sie haben die ganzen 60 Minuten ordentlich

durchgespielt und haben sich bemüht, den Abstand zu verkürzen“, so der Trainer. Dennoch sei irgendwie alles schiefgelaufen und der Gegner habe zu Recht gewonnen.

Trost kam ausgerechnet von Trainer Philipp Kessler vom HG Saarlouis. Man habe eine ähnliche Heimpleite gerade hinter sich und in der vergangenen Woche in der eigenen Halle ebenfalls desaströs verloren. Um so engagierter und entschlossener sei man nach Leutershausen gefahren. „Heute hat alles wieder gestimmt“, strahlt Kessler im Pressegespräch nach dem Spiel, „es war sehr emotional, wir haben unglaublich gekämpft und einer ist für den anderen eingestanden, die ganze Bank hat mitgefiebert“.

Hoffentlich packt die S3L ein ähnliches Fieber, wenn es am kommenden Samstag nach Köln geht. „Ab Montag geht es los“, zeigt sich Trainer Schmid entschlossen. „Wir haben heute zwei Punkte verloren, die gilt es wiederzuholen. Wir werden entsprechend engagiert trainieren und uns auf dieses Spiel sehr gut vorbereiten“. Das Spiel gegen den Longericher SC Köln beginnt am Samstag, dem 05. Oktober um 19:00 Uhr. Zum nächsten Heimspiel erwartet die erste Mannschaft die TuS 1882 Opladen in der Heinrich-Beck Halle in Leutershausen, Anwurf ist um 19.30 Uhr. In der Tabelle liegt die S3L jetzt auf dem 6. Platz. feh

S3L Handball: Adis Lacic, Sebastian Ullrich; Sven Schreiber (6), Luca Mastrocola (2), Yessine Meddeb (7), Nikola Sorda (4), Niklas Krämer (3), Fabian Schwarzer (3), Bastian Seitz, Hannes Weindl, Tim Burkard, Tobias Schetters, Tim Götz (6), Lucas Bauer, Maximilian Kessler (3).

Die Spielgemeinschaft „Saase³Leutershausen Handball“ wurde von den vier Vereinen SG Leutershausen, TVG

Großsachsen, SG Hohensachsen und TSG Lützelsachsen gegründet und ist Mitgesellschafter der S3L-Spielbetrieb GmbH. Unterstützt wird die Spielgemeinschaft durch den Förderverein S3L Handball.

Quelle: S3L Handball Spielbetriebs GmbH