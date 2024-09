Heidelberg – Zum elften Mal: Umfrage des ADFC zur Fahrradfreundlichkeit in Kommunen – Mitmachen beim Fahrradklima-Test – Sonderfragen zum Miteinander im Verkehr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Ab sofort können alle Bürgerinnen und Bürger Heidelbergs wieder an der Umfrage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) zur Fahrradfreundlichkeit ihrer Stadt teilnehmen. Die Umfrage läuft bis 30. November 2024. In diesem Jahr liegt der Fokus auf dem Thema „Miteinander im Verkehr“. Die Stadt Heidelberg ruft dazu auf, sich zu beteiligen. Der Fragebogen umfasst 27 Fragen und kann in etwa zehn Minuten ausgefüllt werden. Die Teilnahme ist online unter www.fkt.adfc.de möglich.

Ergebnisse sollen Verbesserungspotenzial aufzeigen

Wie angenehm sind die Radwege in Heidelberg? Wie gut ist das Verhältnis zwischen Radfahrenden, Fußgängerinnen und Autofahrenden? Macht das Radfahren in Heidelberg Spaß? Wie gut gelangt man mit dem Fahrrad in die umliegenden Orte? Diese und ähnliche Fragen werden in der Umfrage behandelt. Die Stadt Heidelberg erhält die Ergebnisse und kann sie nutzen, um gezielt auf Verbesserungsvorschläge der Bürgerinnen und Bürger einzugehen. Je mehr Radfahrende teilnehmen, desto aussagekräftiger wird das Stimmungsbild. Die Resultate werden im Frühjahr 2025 vorgestellt.

Fokus in diesem Jahr auf das Miteinander im Verkehr

Zusätzlich zu den allgemeinen Fragen werden beim ADFC-Fahrradklima-Test 2024 auch Aspekte des Verhaltens im Straßenverkehr beleuchtet. Dabei geht es um die Einschätzung der Radfahrenden, wie rücksichtsvoll andere Verkehrsteilnehmende sind und ob beispielsweise genügend Abstand beim Überholen eingehalten wird.

Eine der größten Umfragen zum Fahrradklima weltweit

Der ADFC-Fahrradklima-Test zählt zu den größten weltweiten Befragungen zur Fahrradfreundlichkeit. Seit 2012 wird er vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) im Rahmen des Nationalen Radverkehrsplans gefördert. 2022 erreichte Heidelberg in der Kategorie Fahrradfreundlichkeit den fünften Platz unter Städten ähnlicher Größe auf Bundesebene und verteidigte seine Spitzenposition in Baden-Württemberg. Über 1.200 Menschen nahmen damals an der Umfrage teil. Positiv hervorgehoben wurden das Angebot an Leihfahrrädern, die Mitnahmemöglichkeit von Fahrrädern im Nahverkehr, die zahlreichen für Radfahrende freigegebenen Einbahnstraßen und die gute Erreichbarkeit der Innenstadt. Handlungsbedarf sahen die Teilnehmenden insbesondere bei der Breite der Radwege, der Kontrolle von Falschparkern und der Ampelschaltung für Radfahrende. Auch die Stadt Heidelberg hat diese Punkte auf ihrer Agenda und arbeitet an Verbesserungen.

Presseinformation der Stadt Heidelberg