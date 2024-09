Heidelberg – Zu-Fuß-zur-Schule-Monat: Stadt beteiligt sich an weltweiter Aktion – Grundschulen haben Aktivitäten mit mehr als 3.000 Kindern angemeldet

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Heidelberg beteiligt sich auch 2024 wieder am weltweiten Zu-Fuß-zur-Schule-Monat im Oktober. Die Aktion soll Kinder dazu motivieren, den Schulweg und möglichst viele weitere Strecken zu Fuß oder mit umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen. In Heidelberg haben die beteiligten Grundschulen wieder zahlreiche Aktivitäten mit mehr als 3.000 Kindern angemeldet.

Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft stärkt die Gesundheit und verbessert die Konzentrationsfähigkeit der Kinder. Durch den täglichen Weg zur Schule erlernen die Kinder mehr Routine und bekommen so Sicherheit als junge Verkehrsteilnehmende. Gleichzeitig trägt die Reduzierung des Autoverkehrs vor Schulen zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden bei. Zudem ist das Zu-Fuß-Gehen ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz und Klimaschutz.

Beliebte Aktionen: Laufpass und Papierfüße

Das Umweltamt der Stadt Heidelberg unterstützt die Schulen bei der Umsetzung der Aktionen mit vielfältigen Materialien und Informationen. Kinder können bei allen Aktivitäten mitmachen, die an ihrer Schule angeboten werden. Dabei entscheiden die beteiligten Klassen, welche Aktivitäten sie mitmachen möchten. Besonders beliebt sind in diesem Jahr der Laufpass und die Aktion mit Papierfüßen:

• Laufpass: Die Kinder erhalten einen eigenen Laufpass und können diesen an Tagen, an denen sie zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, abstempeln. Auch Wege, die in der Freizeit zurückgelegt werden, können durch selbstgemalte Symbole festgehalten werden. Das Agenda-Büro stellt den Schulen die Laufpässe und Stempel zur Verfügung.

• Papierfüße: Jedes Kind gestaltet einen oder mehrere Papierfüße und schreibt darauf, warum es gut ist, zu Fuß zur Schule zu gehen. Die bunten Füße werden anschließend im Klassenzimmer ausgestellt.

Daneben gibt es an einigen Heidelberger Schulen Laufgemeinschaften. Die „Laufenden Schulbusse“ sind besonders für Erstklässlerinnen und Erstklässler eine gute Möglichkeit, den Schulweg in Begleitung zurückzulegen. Eltern sind herzlich eingeladen, diese Gruppen zu begleiten. Die Sekretariate in den Schulen geben Auskunft, ob es an der Schule den laufenden Schulbus gibt.

Hintergrund „Zu-Fuß-zur-Schule-Monat“

Der internationale „Zu-Fuß-zur-Schule-Monat“ wird von Heidelberger Grundschulen und dem Agenda-Büro des städtischen Umweltamtes unterstützt. Im Rahmen einer „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) fördert die Stadt die Kinder bereits in der Grundschule beim Entdecken der Auswirkungen ihres Verhaltens auf Klima und Umwelt, aber auch auf ihre eigene Gesundheit.

Weitere Informationen zum Zu-Fuß-zur-Schule-Monat und einer nachhaltigen und selbstständigen Mobilität von Kindern gibt es online unter www.zu-fuss-zur-schule.de und www.heidelberg.de/bne.