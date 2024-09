Heidelberg -” theater +” – Das barrierearme Angebot des Theaters und Orchesters Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Theater und Orchester Heidelberg geht einen entscheidenden Schritt in Richtung Inklusion und stellt sein neues Angebot »theater +« vor. »theater +« wird ab sofort die Vorstellungen des Theaters für noch mehr Menschen erlebbar machen. Geplant sind Tastführungen, Simultanübersetzungen in Gebärdensprache, Einführungen in leichter Sprache und vieles mehr.

Holger Schultze, Intendant des Theaters und Orchesters Heidelberg, sagt zum neuen, barrierearmen Angebot:

»Bei uns soll Theater nicht dort enden, wo menschliche Unterschiede beginnen. So wie wir unser Programm gestalten, dass da für jeden etwas dabei ist, so verstehen wir unseren Auftrag. Wir machen Theater für die ganze Bandbreite der Stadt, wie gerade auch mit zwinger x. Wir sind eine der bedeutendsten Kultureinrichtungen hier und erhalten seit Jahren ungebrochen großen Zuspruch von den Heidelberger*innen. An dem, was die Menschen begeistert, sollten alle teilhaben können. Daher möchten wir mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen: Theater ist für alle da!«

»theater+« ist ein neues Angebot, das Menschen mit unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen einen Besuch im Theater und Orchester Heidelberg ermöglichen soll. Dabei wird jeden Monat mindestens einer regulären Veranstaltung ein zusätzliches Angebot hinzugefügt, das deren Zugänglichkeit vereinfacht. Das Familienstück zur Weihnachtszeit, »Momo«, soll z.B. an zwei Terminen im November simultan in Deutsche Gebärdensprache übersetzt werden, um es für noch mehr Kinder und Familien erlebbar zu machen. Es sind zudem Veranstaltungen, Führungen und Theaterworkshops geplant, die inklusionsorientiert gestaltet und so für Menschen mit und ohne Behinderung gelichermaßen geöffnet sind.

Christina Reiß, Behindertenbeauftrage der Stadt Heidelberg:

»Kulturelle Teilhabe ist enorm wichtig, für alle Menschen. Menschen mit Behinderungen stehen dabei oft vor großen Hürden. Dass das Theater – abgesehen von baulicher Barrierefreiheit – nun auch weitere Aspekte in den Blick nimmt, ist ein großer Schritt zum Abbau dieser Hürden. Und nicht zuletzt geht es auch um kulturelle TeilGABE von Menschen mit Behinderungen – auch da werden neue Wege beschritten.«

Im theater+-Angebot sind bis Ende des Jahres, neben der schon erwähnten Simultanübersetzung in Gebärdensprache im Familienstück, auch eine Tastführung durch das Theater und eine Einführung in leichter Sprache zum Schauspiel »Planet B« geplant. Am vergangenen Mittwoch, 25. September 2024, wurden die Vorstellung des Community-Tanzstück »Multitud« im Zementwerk Leimen bereits mit Unterstützung für mobilitätseingeschränkte Personen und Rollstuhlnutzer*innen durchgeführt.

Das Theater und Orchester Heidelberg wird theater+-Angebote die gesamte Spielzeit 2024/25 hindurch anbieten. Das Programm ab Januar 2025 wird im November 2024 veröffentlicht.

Weitere Informationen sowie Karten unter www.theaterheidelberg.de oder an der Theaterkasse, Theaterstraße 10; 06221 / 58 20 000; tickets@theater.heidelberg.de