Heidelberg – Saisonal & regional essen leicht und lecker gemacht – Online-Veranstaltung

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Saisonale Ernährung im Alltag einfach und lecker mit lokalen Produkten umsetzen und dabei zu neuen Geschmackserlebnissen kommen. Zu diesem Thema bietet die vhs Heidelberg am 9. Oktober ab 18 Uhr einen Online–Vortrag mit Frau Verena Hirsch, Autorin von “Deine Küche kann nachhaltig”, an. Das Ziel der Veranstaltung ist, die saisonalen Zeiten von Obst und Gemüse in Deutschland kennenzulernen und zu erfahren, wo regionale Produkte gekauft werden können. Ergänzt wird der Vortrag durch praktische und familientaugliche Zubereitungstipps der besprochenen Lebensmittel.

Anmeldungen bei der Volkshochschule bitte bis 8. Oktober über die Webseite www.vhs-hd.de, per E-Mail unter gesundheit@vhs-hd.de oder telefonisch unter 06221/9119 71.

vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg