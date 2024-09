Heidelberg – Rekord bei den Freiwilligentagen: In Heidelberg wurden rund 50 Projekte mit etwa 450 Helferinnen und Helfern umgesetzt! Oberbürgermeister Würzner half am Jugendhof

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die diesjährigen Freiwilligentage in Heidelberg waren ein voller Erfolg und verzeichneten mit rund 50 Projekten eine Rekordzahl an Angeboten. Etwa 450 Helferinnen und Helfer haben in Heidelberg während des Aktionszeitraumes vom 21. bis zum 30. September 2024 beim 9. Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar bei der Umsetzung von rund 50 gemeinnützigen Projekten mitgeholfen. Der Aktionszeitraum war in diesem Jahr erstmals auf zehn Tage verlängert worden. Die Freiwilligentage boten eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich aktiv einzubringen: vom Verschönern sozialer Einrichtungen über Herbstputz im Wald auf dem Königstuhl und Gartenarbeiten in Kitas und Museen bis hin zu Kuchenspenden in Seniorenzentren. Zudem wurden Projekte angeboten zur Förderung von Inklusion und Barrierefreiheit.

In Heidelberg packte auch Oberbürgermeister Eckart Würzner auf dem Jugendhof in Rohrbach kräftig mit an. Dort befreite er gemeinsam mit weiteren Freiwilligen die Apfelbaumwiese von Brombeerhecken. Die Freiwilligentage in Heidelberg werden seit Anfang an durch die FreiwilligenAgentur Heidelberg in Zusammenarbeit mit der Stadt Heidelberg koordiniert. Vor zwei Jahren wirkten in Heidelberg 350 Helferinnen und Helfer bei etwa 30 Projekten mit.

FreiwilligenAgentur berät zu Möglichkeiten, sich zu engagieren: Infoabend am 16. Oktober

Wer durch den Freiwilligentag Lust bekommen hat, sich zu engagieren, kann sich gerne bei der FreiwilligenAgentur Heidelberg beraten lassen. Die FreiwilligenAgentur bittet bei Wunsch nach einer Beratung vorab um eine Terminvereinbarung, per E-Mail an info@freiwilligenagentur-heidelberg.de oder unter Telefon 06221 72662-172. Außerdem findet am Mittwoch, 16. Oktober 2024, von 18 bis 19.30 Uhr ein Informationsabend zum Thema „Sich engagieren – aber wie?“ in der Volkshochschule Heidelberg, Bergheimer Straße 76, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen und eine digitale Fotowand mit Impressionen vom Freiwilligentag 2024 in Heidelberg bietet die FreiwilligenAgentur auf ihrem Padlet, das auf folgender Seite verlinkt ist: www.engagiert-in-heidelberg.de/freiwilligentag. Informationen rund um ehrenamtliches Engagement in Heidelberg gibt es online unter www.engagiert-in-heidelberg.de.

Hintergrund: Zentraler Aktionstag des Ehrenamtes in der Metropolregion Rhein-Neckar

Die Freiwilligentage sind eine Aktion der Metropolregion Rhein-Neckar und finden alle zwei Jahre statt. Er ist der zentrale Aktionstag des Ehrenamtes in der Region und der größte seiner Art in Deutschland. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ können sich die freiwilligen Helferinnen und Helfer ehrenamtlich engagieren: Sie betätigen sich handwerklich, gestalten Erlebnistage für ihre Mitmenschen, machen sich stark für die Umwelt oder setzen Projekte aus den Bereichen Sport und Kultur um.