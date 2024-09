Eberbach – Öffnungszeit Stadtarchiv am Brückentag

Iggelheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit ihrem aktuellen Programm „Harmoniedergang" gastiert die grandiose Miniband Mackefisch am Samstag, 12. Oktober 2024 um 20:00 Uhr in der SG-Halle in Iggelheim, am Neugraben 14. Lucie Mackert und Peter Fischer nehmen mit „Harmoniegesang“ und rasanter Wortakrobatik die Gefühlslage unserer Gesellschaft ins … »