“Die Heidelberger” – Stellungnahme zur Lärmproblematik am neuen Karlstorbahnhof

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelberger”) – Die Stadt Heidelberg hat sehr viel Geld investiert, um im denkmalgeschützten Gebäude in der Südstadt ein Kulturhaus nach modernem Standard und mit vielfältigen Möglichkeiten zu errichten, das sowohl von den Bürgerinnen und Bürgern in der Südstadt als auch vom gesamten Heidelberg gut angenommen wird. Zudem wurde für den Klub K ein Neubau errichtet, um weiterhin Clubkultur anbieten zu können. Das haben wir unterstützt und das sollte auch weiterhin möglich sein, da die Clublandschaft in Heidelberg in den letzten Jahren ohnehin geschrumpft ist.

Der Lärmschutz war von Anfang an mit eingeplant, jedoch handelt es sich um ein komplexes Bauwerk mit denkmalgeschütztem Gebäude u.a.. Der Neubau des Klub K wurde im Passivhausstandard errichtet und bei einem Klub im Passivhausstandard konnte man wenig auf Erfahrungswerte zurückgreifen. Leider hat sich herausgestellt, dass bestimmte Bauelemente zur Einhaltung des Passivhausstandards zu Lasten der Schallabsorption gehen. Wir sind der Meinung, dass hier der Schwerpunkt auf die Schallabsorption gelegt werden sollte und die Teile ausgetauscht werden sollten, um im Klub K weiterhin Klubkultur zu ermöglichen, ohne dass dies für Anwohnerinnen und Anwohner unerträglich ist.

Weiterhin arbeitet die Verwaltung nach unserem Wissen auch intensiv daran, zu prüfen, ob die zu hohen Schallemissionen auf Mängel am Bauwerk zurückzuführen sind und behoben werden können.