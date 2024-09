“Die Heidelberger” – Konzeptladen HeartWork geht an den Start

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(pm “Die Heidelerger”) – Am Wochenende wurde in der Unteren Straße 2 ein neuer Laden eröffnet. Dort können unterschiedlichste Produkte gekauft werden: eine lokale Biermarke, 3D-gedruckte Keramiken, fotografische Wandbilder, getuftete Teppiche und nachhaltig gefertigte Babykleidung bis hin zu maßgeschneiderten Hemden. Das Programm „Mittendrinnenstadt“ der Stadt Heidelberg unterstützt das Projekt, um die Vielfalt in der Innenstadt zu erhöhen. In dem Ladengeschäft können junge, bzw. neue Unternehmen eine Teilfläche des Ladens für drei Monate anmieten und dort ihre Waren präsentieren. Wir wünschen dem Projekt und den jungen Unternehmen viel Erfolg. – Übrigens, die nächste Bewerbungsphase für die Anmietung ab November läuft bereits!

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail