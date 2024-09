Buchen – Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am frühen Sonntagmorgen bei Buchen. Gegen Mitternacht befuhr ein 32-Jähriger mit seinem Dacia die Eicholzheimer Straße von Bödigheim kommend in Richtung Großeicholzheim, als er in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam. Hier überschlug sich der Dacia und blieb auf dem

Dach liegen. Der Fahrer konnte sein Auto selbstständig verlassen, erlitt allerdings leichte Verletzungen die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei dem Unfall wurden eine Mauer und ein Zaun beschädigt. Der Dacia war

nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

