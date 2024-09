Buchen – Vier Verletzte nach gefährlichem Überholmanöver

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vier Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagnachmittag bei Buchen. Gegen 14.30 Uhr war ein 39-Jähriger mit seinem Ford auf der Kreisstraße 3917 von Hollerbach kommend in Richtung Oberneudorf unterwegs. Hier überholte er einen vorausfahrenden, hellblauen VW Up trotz Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 34-Jährige musste ihren VW Golf mit einer Gefahrenbremsung bis zum Stillstand abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies nahm die wiederum dahinterfahrende 41-Jährige Lenkerin eines VW Transporters vermutlich zu spät wahr und fuhr auf den VW Golf

auf. Der Fahrer des Ford setzte seine Fahrt anschließend fort, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern oder die Polizei zu informieren.

Bei dem Zusammenstoß wurden drei Insassen im Golf sowie die Fahrerin des Transporters

leicht verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Im Rahmen der Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt. Durch

einen Zeugen konnte das Kennzeichen des Fords abgelesen werden, wodurch dessen Fahrer ermittelt werden konnte. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Buchen nun den Fahrer des überholten, hellblauen VW Up. Dieser wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.