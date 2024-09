Buchen – Verletzte Katze gerettet

Buchen/Neckar-Odenwald-Kreis., Beamte des Polizeireviers Buchen konnten am Sonntagabend eine verletzte Katze

einfangen und zum Tierarzt bringen. Bereits am 25. September war die augenscheinlich an den Hinterläufen verletzte Katze in der Walldürner Straße, am dortigen Radweg, gemeldet worden. An diesem Tag gelang es allerdings nicht das

Tier zu sichern. Nach einer erneuten Sichtung am Sonntagabend und einer anschließenden intensiven Suche, gelang es den Polizisten den schwarzen Kater einzufangen und zum Tierarzt zu bringen. Dort wird “Leo”, wie der Vierbeiner von

den Beamten getauft wurde, nun bestens versorgt.

