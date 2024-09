Allemühl/Schwanheim – PKW kommt von Fahrbahn ab – ERSTMELDUNG

Freinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Sonntag (29.09.2024), gegen 13:15 Uhr, kam es auf der L455 (Bahnhofstraße) am Ortseingang in Freinsheim zu einem Alleinunfall mit einem Transporter, welcher aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. INSERATRhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der 31-jährige Fahrzeugführer verletzte sich hierbei schwer und wurde in ein Krankenhaus geflogen. Seine 57- ... Mehr lesen »