Weinheim – Tag der offenen Tür in Rippenweier 6. Oktober 2024

Weinheim – Metropolregion Rhein-Neckar. Noch einmal Feuerwehr Luft schnuppern

Die Weinheimer Feuerwehr lädt am kommenden Sonntag zum letzten Mal für dieses Jahr zu einem Tag der offenen Tür ein. Am kommenden Sonntag, den 6. Oktober lädt die Feuerwehrabteilung Rippenweier ein. Neben der Vorstellung der örtlichen Feuerwehr, ist für Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche sowie das leibliche Wohl der Besucher bestens gesorgt.

Weinheim. [SW] Das ganze Jahr über löschen, schützen, bergen und retten die Einsatzkräfte der Weinheimer Feuerwehr getreu dem Motto „Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit“. Über das Jahr verteilt, lud die Feuerwehr die Bevölkerung an die verschiedenen Standorte ein, um sich ein Bild über den Leistungsstand ihrer Freiwilligen Feuerwehr zu machen. Am kommenden Sonntag, den 6. Oktober gibt es für dieses Jahr nun das letzte Mal die Möglichkeit bei der Feuerwehrabteilung Rippenweier neben der Keltensteinhalle “Feuerwehr-Luft zu schnuppern” und die Faszination in Rot hautnah zu erleben. Die Feuerwehrabteilung Rippenweier lädt die Bevölkerung recht herzlich ein, um ihre Arbeit und Gerätschaften vorzustellen und die Mitglieder Freiwilligen Feuerwehr kennenzulernen.

Ab 10:30 Uhr am Sonntagmorgen bis in die Abendstunden können sich Besucher mit Speis und Trank und Geschichten rund um die Feuerwehr den Tag versüßen. Dass die Feuerwehr mit Feuer umgehen kann, stellt sie am Grill unter Beweis, wo es auch in diesem Jahr die knusprigen Haxen angeboten werden. Während die Erwachsenen die gute Küche, die Geselligkeit und ein reichhaltiges Kuchenbuffet genießen können, steht für die Kinder das Brandhaus, die Hüpfburg und Rundfahrten mit dem Feuerwehrauto auf dem Programm. Die Jugendfeuerwehr stellt Ihr können im Rahmen einer Schauübung an diesem Tag unter Beweis. Die Jugendwarte Nico Bickel und Sebastian Oehmann freuen sich, noch weitere interessierte Jugendliche ab 10 Jahren in der Jugendfeuerwehr begrüßen zu können. Traditionell bietet die Feuerwehr zum Mittagessen wieder Haxen und andere Leckereien an. Am Nachmittag verwöhnt die Feuerwehr ihre Gäste mit Kaffee und Kuchen. Kuchenspenden aus der Bevölkerung nimmt die Feuerwehr gerne entgegen.

Bilder: Feuerwehr / Text: Sven /Weygoldt – Ralf Mittelbach