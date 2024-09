Speyer – Taschendiebstahl

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstagnachmittag im Zeitraum von ca. 16.30 bis 17.10 Uhr befand sich die 56-jährige Geschädigte in einem Geschäft in der Auestraße in Speyer. Während des Einkaufs wurde sie durch eine unbekannte Frau angerempelt, welche sich anschließend entfernte. An der Kasse bemerkte die Geschädigte das Fehlen ihres Geldbeutels samt Inhalt, welchen sie zuvor in einer verschlossenen Umhängetasche mit sich führte. Es ist davon auszugehen, dass der vorherige Zusammenstoß gezielt als Ablenkung für den Diebstahl fungierte.

Die Polizei Speyer rät in diesem Zusammenhang, mitgeführte und persönliche Gegenstände nie unbeaufsichtigt zu lassen. Seien sie achtsam. Tragen sie Wertgegenstände nach Möglichkeit nah am Körper oder beispielsweise Umhängetaschen vor dem Körper, um einen Zugriff durch Unberechtigte zu unterbinden.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen