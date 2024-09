Neuhofen – Radfahrerin erfasst 3-jähriges Kind und flüchtet – Zeugen gesucht

Ebertsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstag, den 28.09.2024 gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW, einer älteren Mercedes C-Klasse, die Eistalstraße in Ebertsheim in Fahrtrichtung Eisenberg. Auf Höhe des Ortsausgangs beschleunigte er abrupt und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, infolgedessen er mit einer dort befindlichen Straßenlaterne kollidierte. Am Fahrzeug des 19-Jährigen ... Mehr lesen »