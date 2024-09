Iggelheim – Mackefisch zu Gast bei DorfArt

Iggelheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit ihrem aktuellen Programm „Harmoniedergang" gastiert die grandiose Miniband Mackefisch am Samstag, 12. Oktober 2024 um 20:00 Uhr in der SG-Halle in Iggelheim,

am Neugraben 14. Lucie Mackert und Peter Fischer nehmen mit „Harmoniegesang“ und

rasanter Wortakrobatik die Gefühlslage unserer Gesellschaft ins Visier: lustig und albern,

phantasievoll und poetisch, bissig und gnadenlos. Dabei bedienen sich Mackefisch einer

wüsten Mischung an Instrumenten, von Piano über Banjo und Gitarre bis hin zu elektronischen

Gameboysounds und selbstgebauten Upcycling-Trommeln aus alten Koffern.

Ob martialisch treibend oder locker geswingt – die voranpreschende Energie dieses Zwei-

Personen-Orchesters ist ansteckend. Mit „Harmoniedergang“ liefert die prämierte Mini-

Band Mackefisch den ohrwurmtauglichen Soundtrack unserer Zeit. Die beiden Künstler sind

Gewinner zahlreicher Auszeichnungen und Preise. (Mindener Stichling 2022, St. Ingberter

Pfanne 2022, Kleinkunstpreis Baden-Württemberg 2021 u.a.)

Kartenreservierung: 06324/ 81 81 76 (AB) oder info@dorfart.org.

Quelle: DorfArt

Kulturverein Böhl-Iggelheim