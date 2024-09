Heidelberg – Dr. Tim Tugendhat ist SPD-Bundestagskandidat für den Wahlkreis 274: Heidelberg

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Auf der Nominierungskonferenz am 27.09.2024 im Carl-Rottmann-Saal in Handschuhsheim haben die Sozialdemokrat*innen der SPD Heidelberg und der SPD Rhein-Neckar den Co-Vorsitzenden der SPD

Heidelberg, Dr. Tim Tugendhat, mit 98,9 % der Stimmen geschlossen zu ihrem Kandidaten für den

Wahlkreis 274: Heidelberg zur Bundestagswahl 2025 gewählt.

In seiner Kandidaturrede stellt Tugendhat fest, dass die mannigfaltigen Herausforderungen groß sind.

Gerade deshalb braucht es Fantasie, Verstand, Hirn und Herz, wie der Co-Vorsitzende und

Bundestagskandidat der SPD Heidelberg zuversichtlich betont.

Dabei sieht Tugendhat vor allem die Sozialdemokratie als bestens ausgestattet, die Aufgaben unserer

Zeit zu bewältigen. Den Fliehkräften des Hasses und der Spaltung in der Gesellschaft will Tugendhat

die Werte der Sozialdemokratie entgegenstellen: „Wir Sozialdemokrat*innen haben einen ideellen

und moralischen Kompass und er lässt sich mit dem Dreiklang unserer Partei zusammenfassen:

Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität.“

In seiner Rede gibt sich Tugendhat kämpferisch: Es sei kein einfacher Wahlkreis für die SPD, aber

„wenn es einfach wäre, könnte es ja wer anders machen“. Tugendhat nimmt auch die eigene Partei in

die Pflicht: „Du kannst die besten Ideen und genialsten Konzepte haben, aber wenn du es nicht

kommunizierst und niemanden begeisterst, dann ist es politisch nichts wert“. Auf die Wahl im

nächsten Jahr blickt er optimistisch: „Es kommt immer anders als man denkt – das geht vor allem an

die Adresse der Union.“ Seine inhaltlichen Schwerpunkte sieht Tugendhat in der Verkehrspolitik, der

Außen- und Sicherheitspolitik und in der Digitalisierung. „Wir können in 10 Jahren die beste Bahn in

Europa haben – aber wir müssen dafür Geld ausgeben“, sagt Tugendhat. In der Verteidigungspolitik

setzt er auf seine Erfahrung als Reservist: „Die Zeitenwende kommt bei den Soldat*innen in Form von

persönlicher Ausrüstung an. Jetzt müssen wir unseren Streitkräften zeigen, dass die Politik hinter

ihnen und ihrem Auftrag der Landes- und Bündnisverteidigung steht“, sagt Tugendhat.

Wichtig ist Tugendhat auch der soziale Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. „Armut und sozialer

Ungerechtigkeit in Deutschland ein Ende zu setzen, ist der Ausgangspunkt der Sozialdemokratischen

Partei“, macht Tugendhat klar.

Die Genoss*innen sprachen sich geschlossen für die Kandidatur von Tugendhat zum Ausdruck. Neben

dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Lothar Binding, der Co-Vorsitzenden der SPD Heidelberg

Dr. Anne Jürgens, der ehemaligen Co-Vorsitzenden der SPD Heidelberg Tatjana Volk und dem

Vorsitzenden der SPD-Gemeinderatsfraktion Sören Michelsburg brachten auch Stefanie Jansen, der

stellvertretende SPD-Landesvorsitzende von Baden-Württeemberg Parsa Marvi MdB, der Co-

Vorsitzende der SPD Rhein-Neckar Daniel Born MdL und Sebastian Cuny MdL sowie Stadtrat Marvin

Frank für die Jusos Heidelberg ihre vollumfängliche Unterstützung für die Kandidatur Tugendhats zum

Ausdruck.

Von den 94 abgegebenen Stimmen entfielen 93 Ja-Stimmen auf Tugendhat, eine Nein-Stimme wurde

abgegeben. Damit wurde Tugendhat mit einem Ergebnis von 98,9 % der Stimmen gewählt.

Zur Person:

Tim Tugendhat ist 37 Jahre alt und wurde 1986 in Ulm geboren. Er arbeitet als Projektleiter für

Digitalisierung im Bahnbetrieb und Datenanalyse beim bundeseigenen

Eisenbahninfrastrukturunternehmen DB InfraGO.

Nach Abitur und freiwilligem Wehrdienst studierte Tugendhat von 2007 bis 2013 sein Physikstudium

in Heidelberg und Durham, Großbritannien. Anschließend promovierte Tugendhat 2018 in Heidelberg

und Genf in theoretischer Physik und Astrophysik.

In die SPD trat Tugendhat während seiner Masterarbeit 2013 ein. Er ist seit sechs Jahren Vorsitzender

des SPD-Ortsvereins Neuenheim. Zwischen 2019 und 2024 war er stellvertretender Vorsitzender der

SPD Heidelberg, ehe er zusammen mit Dr. Anne Jürgens im Februar 2024 zum Co-Vorsitzenden der

SPD Heidelberg gewählt wurde. Tugendhat engagiert sich zudem als Beisitzer im Vorstand der

Betriebsgruppe Bundeswehr und als Mitglied der Betriebsgruppe Eisenbahn der Arbeitsgemeinschaft

für Arbeitnehmer*innen der Bundes-SPD.

Tim Tugendhat zeichnet sich durch sein umfangreiches ehrenamtliches Engagement aus. Seine

aktiven Mitgliedschaften reichen vom Mieterverein Heidelberg, der Initiative Heidelberger

Stolpersteine, dem Heidelberger Kunstverein, Freifunk Rhein-Neckar, dem Verein der Freunde des

Deutsch-Amerikanischen Instituts und der Heidelberger Energiegenossenschaft über die Eisenbahn-

und Verkehrsgewerkschaft (EVG), das Wissenschaftsforum der Sozialdemokratie in Baden-Württem-

berg, D64 – Zentrum für Digitalen Fortschritt, Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold – Bund aktiver

Demokraten bis hin zum Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr, Volksbund Deutsche

Kriegsgräberfürsorge, Stiftung Bahn-Sozialwerk, Deutsche Physikalische Gesellschaft, Wikimedia

Deutschland und dem Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC).

Quelle: SPD Heidelberg