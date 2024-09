Freinsheim – Schwerer Unfall am Ortseingang Freinsheim – 31-jähriger Fahrer schwer verletzt

Freinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Sonntag (29.09.2024), gegen 13:15 Uhr, kam es auf der L455 (Bahnhofstraße) am Ortseingang in Freinsheim zu einem Alleinunfall mit einem Transporter, welcher aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und sich überschlug.

Der 31-jährige Fahrzeugführer verletzte sich hierbei schwer und wurde in ein Krankenhaus geflogen. Seine 57- und 17-jährigen Mitinsassen blieben unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem Fahrer, welcher zudem keinen Führerschein besitzt, Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,53 Promille.

Weiterhin stellte sich heraus, dass der Fahrer kurz vor dem Unfallgeschehen einen anderen Verkehrsteilnehmer aufgrund seiner Fahrweise gefährdete, welcher dadurch mit seinem PKW ausweichen musste und in der Folge mit einem Bordstein kollidierte.

Der Fahrer muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, einer Verkehrsunfallflucht und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Während der Unfallaufnahme musste die Straße bis etwa 14:45 Uhr gesperrt werden.