Ebertsheim – 19-jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

Ebertsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Samstag, den 28.09.2024 gegen 18:20 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW, einer älteren Mercedes C-Klasse, die Eistalstraße in Ebertsheim in Fahrtrichtung Eisenberg. Auf Höhe des Ortsausgangs beschleunigte er abrupt und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, infolgedessen er mit einer dort befindlichen Straßenlaterne kollidierte. Am Fahrzeug des 19-Jährigen lösten die Airbags aus und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro an PKW und Laterne. Der Fahrer selbst erlitt leichte Prellungen am Ober- und Unterkörper. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Grünstadt drogentypische “Auffallerscheinungen” beim Fahrer feststellen. Der 19-Jährige wurde im Anschluss der Unfallaufnahme in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm eine gerichtlich verwertbare Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Polizeiinspektion Grünstadt

