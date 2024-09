Bruchsal – Fußball FAIRbindet: bfv-Verbandstag trifft richtungsweisende Entscheidungen

Bruchsal/Metropolregion Rhein-Neckar – Der 40. ordentliche Verbandstag des Badischen Fußballverbandes wählte Präsident Ronny Zimmermann ebenso wie Vizepräsidentin Heike Himmelsbach-Ihli und

die Vizepräsidenten Rüdiger Heiß, Jürgen Galm und Prof. Dr. Andreas Pitz für die

nächste Amtsperiode bis 2028. Neu im Präsidium ist Thomas Rößler als Vizepräsident für

Gesellschaftliche Verantwortung.

bfv-Präsident Ronny Zimmermann eröffnete die 40. Mitgliederversammlung des Badischen

Fußballverbandes am Samstagvormittag im Bürgerzentrum in Bruchsal und übergab das Wort

an Sandra Boser, Staatssekretärin des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-

Württemberg, die in ihrem Grußwort die verbindende Kraft des Fußballs betonte, was zuletzt bei

der EURO2024 eindrucksvoll unter Beweis gestellt worden sei. DFB-Präsident Bernd

Neuendorf ließ es sich nicht nehmen, persönlich am bfv-Verbandstag teilzunehmen und richtete

den Blick ebenfalls zurück auf eine tolle Zeit während der Europameisterschaft im eigenen

Land. Die Hausherrin, Bruchsals Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick nahm Bezug auf

das Motto des Verbandstags „Fußball FAIRbindet“ und bescheinigte dem Fußball einen

„unschätzbaren Wert für die Gesellschaft.“



DFB-Ehrennadel für Harald Schäfer

Eine große Ehre wurde Mannheims Kreisvorsitzendem Harald Schäfer zuteil. Er erhielt für seine

Verdienste die DFB-Ehrennadel von Bernd Neuendorf persönlich überreicht. Auf stolze 47

Jahre ehrenamtliches Engagement blickte Zimmermann in seiner Laudatio über Schäfers

Wirken zurück. Gestartet als Jugendtrainer und -betreuer beim SV Waldhof Mannheim folgte

nach 15 Jahren die Tätigkeit des Schriftführers der Jugendabteilung, bevor es ihn zum

Fußballkreis zog. Staffelleiter, Jugendleiter, stv. Kreisvorsitzender und schließlich gelangte

Harald Schäfer an die Spitze des Fußballkreises Mannheim, dessen Führung er bis heute

innehat. Dafür erhielt er bereits allen Ehrungen des Badischen Fußballverbandes und nun auch

die DFB-Verdienstnadel.

Parlamentarischer Teil

Zu Beginn des parlamentarischen Teils berichtete Ronny Zimmermann von der abgelaufenen

Legislaturperiode. Dabei blickte er auf die Coronapandemie zurück, die sowohl den Vereinen

und ihren Ehrenamtlichen als auch dem bfv und der Sportschule Schöneck einiges abverlangt

hat. Im Anschluss beleuchtete Zimmermann die Ergebnisse einer Studie zur Sozialrendite des

Fußballs in Deutschland, die der DFB in Zusammenarbeit mit der UEFA erstellen ließ. In

Summe beträgt die Sozialrendite des Fußballs jährlich 13,9 Milliarden Euro.

„Es lohnt sich, dieses Biotop Amateurfußball, das nahezu ausnahmslos von Ehrenamtlichen wie Ihnen

getragen, gestaltet, gehegt und gepflegt wird, mit allem was möglich ist, zu unterstützen“,

appellierte der bfv-Präsident. „Doch auch wir innerhalb des Fußballs müssen unsere

Hausaufgaben machen.“ So konstatierte Zimmermann den Mannschaftsrückgang im

Jugendbereich mit dem dringenden Appell, diesen Mangel – vor allem an älteren

Jugendjahrgängen – anzugehen. Dass es dabei nicht nur um die Symptombekämpfung gehen

kann, bedeute, „auf die Interessen und Wünsche dieser Altersgruppe einzugehen und sie in die

Vereinsarbeit zu integrieren.“ Auch den Umgang unter- und miteinander thematisierte

Zimmermann in seinem Bericht. Trotz erheblicher Bemühungen seit mehr als 15 Jahren seien

immer noch nahezu jedes Wochenende Beleidigungen bis hin zu Diskriminierungen und

teilweise sogar Spielabbrüche wegen Gewalthandlungen zu verzeichnen. Das sei in niemandes

Interesse: „Kein Elternteil schickt sein Kind zu einem Rüpelsport, kein Spieler spielt deshalb

Fußball und es erschwert die Suche nach Ehrenamtlichen.“ Nur gemeinsam sei es möglich für

„ein deutlich besseres Klima auf und neben unseren Fußballplätzen zu sorgen.“ Das umfasse

auch die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. 2023, das „Jahr der Schiris“, war ein gutes

Jahr für die Schiedsrichterei mit einem Zuwachs von über 15 Prozent. „Dennoch fehlen

weiterhin eine Menge, um für jedes Spiel in allen Klassen Unparteiische zu stellen“, bemerkte

Zimmermann. Deswegen würden auch in diesem Bereich die Bemühungen weiter intensiviert.

„Respekt und Anstand gehören untrennbar zum Fußball und hören auch nicht an der Außenlinie

auf. Ein vernünftiger Umgang macht allen das Leben einfacher – wir haben es gemeinsam in

der Hand“, betonte er zum Abschluss.

Ebenso erstattete Prof. Dr. Andreas Pitz, der seit 2023 die Nachfolge von Torsten Dollinger als

Vizepräsident Finanzen innehat, Bericht über die finanzielle Lage. Die Coronazeit sei trotz

immenser Einbußen, nicht zuletzt dank staatlicher Unterstützung, gut überstanden worden. Pitz

bescheinigte dem bfv eine positive Entwicklung seiner Liquidität: „Der Badische Fußballverband

ist wirtschaftlich gesund und steht auf einem soliden Fundament. Das ist eine gute und

sicherlich auch die wichtigste Nachricht.“ Dennoch habe sich das Präsidium dafür

ausgesprochen – abweichend von der Tagesordnung – die Entlastung des Vorstandes

aufgrund teilweise noch fehlender Zahlen auf einen außerordentlichen Verbandstag im

nächsten Jahr mit dem Schwerpunkt Finanzen sowie Neubau des Verwaltungsgebäudes zu

vertagen, was Kassenprüfer Klemes Gramlich als „saubere Sache und gute Entscheidung“

einordnete.

Verabschiedungen, Ehrung, Wahlen und Berufungen

Aus dem Präsidium verabschiedet wurde Sven Wolf als Vizepräsident für Gesellschaftliche

Verantwortung (2020-2024) und aus dem Vorstand Daniela Quintana als Vorsitzende des

Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball (2013-2024) sowie Matthias Hostadt als

Vorsitzender des Ausschusses für Freizeit- und Breitensport (2021-2024). Bruno Schilling,

langjähriger Vorsitzender des Verbandsgerichts und Verbandsbeauftragter erhielt die höchste

Auszeichnung auf bfv-Ebene, Ronny Zimmermann ernannte ihn zum Ehrenmitglied. Im

Anschluss standen die Wahlen und Berufungen auf der Tagesordnung, die allesamt einstimmig

über die Bühne gingen.

So geht der bfv in die kommende Legislaturperiode bis 2028

Präsidium

bfv-Pressemitteilung Nr. 83/2024

 Ronny Zimmermann, Präsident

 Rüdiger Heiß, Vizepräsident Spielbetrieb

 Prof. Dr. Andreas Pitz, Vizepräsident Finanzen

 Thomas Rößler, Vizepräsident Gesellschaftliche Verantwortung

 Heike Himmelsbach-Ihli, Vizepräsidentin Frauen- und Mädchenfußball

 Jürgen Galm, Vizepräsident

Verbandsvorstand

 Rouven Ettner, Verbandsjugendleiter

 Rolf Karcher, Verbandsschiedsrichterobmann

 Sabrina Lüders, Vorsitzende Ausschuss für Frauen- und Mädchenfußball

 Dr. Stefan Bauer, Vorsitzender Verbandsgericht

 Jürgen Rohm, Vertreter der Lizenzvereine

 Jürgen Umminger, Kreisvorsitzender Tauberbischofsheim

 Horst Saling, Kreisvorsitzender Buchen

 Martin Walzer, Kreisvorsitzender Mosbach

 Johannes Schinko, Kreisvorsitzender Sinsheim

 Johannes Kolmer, Kreisvorsitzender Heidelberg

 Harald Schäfer, Kreisvorsitzender Mannheim

 Ralf Longerich, Kreisvorsitzender Bruchsal

 Bernd Bastian, Kreisvorsitzender Karlsruhe

 Rolf Eberle, Kreisvorsitzender Pforzheim

Neben den Wahlen und Berufungen in den Verbandsvorstand wählten die 201 Delegierten die

bisherigen Kassenprüfer Steffen Petri (Nußloch), Klemens Gramlich (Buchen-Hainstadt) und

Thomas Binder (Forst) erneut, ebenso wie Leonie Keilbach als Vorsitzende des Sportgerichts.

Beschlüsse des Verbandstags

Interessant wurde es bei den Anträgen des Verbandsvorstandes (VV) zur Änderung von

Ordnungen. Einer dieser zielt darauf ab, dem Schiedsrichtermangel entgegenzuwirken und fand

bei den Delegierten eine absolute Mehrheit. Zudem entschied der Verbandstag, dass zukünftig

Spielgemeinschaften bis zur Kreisliga möglich sind. Die Veranstaltung beschloss der

wiedergewählte Präsident Ronny Zimmermann mit einem Blick in die Zukunft: „Im besten aller

Wortsinne: Fußball FAIRbindet! Gemeinsam für ein gutes Miteinander. Vielen, vielen Dank für

Ihr Engagement. Packen wir es an!“

Fotos: bfv-Verbandstag 2024 (Quelle: GES)

Quelle: Badischer Fußballverband e.V.