Speyer – Willkommen in der Blaulicht-Familie Pfarrer Michael Paul wird neuer Diözesanseelsorger und Matthias Geist zum stellvertretenden Diözesanleiter berufen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – „Bald gehörst auch du zur Blaulicht-Familie.“ hatte man Pfarrer

Michael Paul bereits vor seiner Berufung vorhergesagt. Bei einem feierlichen

Gottesdienst in St. German am 24.09. wurde der 43-jährige Pfarrer aus Neustadt von

Diözesanleiter Prof. Dr. Wolf als neuer Diözesanseelsorger in der Malteser-Familie

herzlich willkommen geheißen. Er tritt die Nachfolge von Pfarrer Fredi Bernatz an.

„Manchmal braucht es mehr als einen Namen. Denn nicht überall, wo Malteser

draufsteht, ist auch Malteser drin.“ stellte Pfarrer Paul in seiner Antrittsrede fest, in

der er sich intensiv mit dem „Malteser-Markennamen“ beschäftigt hatte. Angefangen

beim Malteserhund, über die Maltesers Schokokugeln und dem Malteserkreuz

Aquavit sei lediglich der Malteserorden auf der Insel Malta zu verorten und halte, was

er verspricht. Zu seiner Ernennung verriet der Neustadter Pfarrer, was ihn persönlich

antreibt bei den Maltesern mitzumachen: „Jeder, der zu den Maltesern gehört, packt

an und schaut nicht weg. Das Etikett „Malteser“ stehe für den Dienst am Nächsten

und das seit 1000 Jahren.“



Auch der neue stellvertretende ehrenamtliche Diözesanleiter Matthias Geist gehört

seit Langem zur Kategorie „waschechter Malteser“. Mit den Worten „Du kommst zu

den Maltesern“ hatte ihn seinerzeit die Oma eines Schulfreundes für die

Hilfsorganisation rekrutiert. Inzwischen ist Matthias Geist seit fast 40 Jahren

ehrenamtlich bei den Maltesern tätig und hat viele Stationen u.a. bei den Maltesern

in Frankenthal, als Stadtbeauftragter der Stadtgliederung Mannheim und zuletzt als

stellvertretender Leiter der Malteser im Erzbistum Freiburg durchlaufen.



Bei der anschließenden Feier im Priesterseminar St. German würdigte Diözesanleiter

Prof. Dr. Christopher Wolf dessen Verdienste und betonte ausdrücklich, wie sehr er

sich darüber freute Matthias Geist als stellvertretenden Diözesanleiter und Pfarrer

Paul als neuen Diözesanseelsorger gewinnen zu können. Mit großer Dankbarkeit

verabschiedete er Fredi Bernatz für die vielen Jahren als Diözesanseelsorger.

Bild 1: Wechsel in der Malteser Diözesanseelsorge und Berufung des

stellvertretenden Diözesanleiters im Bistum Speyer: (vlnr) Pfarrer Fredi Bernatz,

Pfarrer Michael Paul, der stellvertr. Diözesanleiter Matthias Geist sowie

Diözesanleiter Prof. Dr. Christopher Wolf (Quelle: Malteser Speyer)

Bild 2: Diözesancaritas-Direktorin Barbara Assmann überreicht die

Ernennungsurkunde des Bischofs. (Quelle: Malteser)

Bild 3: Abschied von Diözesanseelsorger Fredi Bernatz (Foto: Malteser Speyer)

Quelle: Malteser Hilfsdienst e.V.