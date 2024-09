Mannheim – Fertigstellung der Fußgängerquerung vor N5

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. In genau drei Wochen hat der Stadtraumservice Mannheim die Fußgängerquerung in der Kunststraße vor N5 zu den Kapuzinerplanken saniert. Gemeinsam mit der Eigenbetriebsleitung des Stadtraumservice Alexandra Kriegel, dem für die Baumaßnahme zuständigen Projektteam Semih Mamik und Aliye Tosun, Beauftragter für die Innenstadt Peter Drakul, Lutz Pauels dem Vorsitzenden der City Werbegemeinschaft sowie Mitgliedern des Bezirksbeirates Innenstadt/Jungbusch, konnte der wichtige Straßenabschnitt der Kunststraße am Freitagnachmittag freigegeben werden.

„Ich freue mich, dass mit der Sanierung der Querung vor N5 eine weitere Maßnahme zur Attraktivierung der Innenstadt planmäßig abgeschlossen wurde“, so die Erste Bürgermeisterin und für den Stadtraumservice zuständige Dezernentin Prof. Dr. Diana Pretzell. „Das reiht sich ein in viele andere Maßnahmen, die der Stadtraumservice zur Steigerung der Aufenthaltsqualität und der Verkehrssicherheit in der Innenstadt durchführt: In knapp einem halben Jahr wurden 30.000 Quadratmeter Fahrbahndecken durch eine Dünnschichtkaltasphaltsanierung neu hergestellt. Auch die Sanierung der Planken-Seitenstraßen läuft im Plan. Ende des Jahres können wir bereits die elfte von insgesamt zwölf Seitenstraßen baulich abschließen.“

„Die Querungsstelle zwischen Kapuzinerplanken und den Einzelhändlern in N5 wurde nicht nur in Asphaltbauweise verkehrssicher neu hergestellt, sondern der gesamte Bereich hat eine Aufwertung erhalten“ erklärt Alexandra Kriegel, Eigenbetriebsleitung des Stadtraumservice. „Das rund 60.000€ Sanierungsprojekt wurde gemeinsam mit zwei Spezialfirmen aus dem Bereich Kanal- und Pflasterbau sowie eigenen Mitarbeitenden unseres Eigenbetriebs durchgeführt. Tolle Synergien zwischen den Arbeitenden vor Ort und ein gut geplanter Ablauf durch das Projektteam Herrn Mamik und Frau Tosun, haben dieses Sanierungsprojekt in so kurzer Zeit möglich gemacht.“

Neben einer neunen Entwässerung im Bereich der Fahrbahn wurden auch die alten Fahrradbügel durch neue ersetzt, das Pflaster im Gehwegbereich erneuert und die Fahrbahnmarkierung neu aufgebracht. Ebenfalls neu gepflastert wurde der vorhandene Lastenfahrrad-Stellplatz.

Die Besonderheit an der neuen Fußgängerquerung ist das neue circa 6 cm hohe Plateau. „Die neue Querung soll gleichzeitig auch für eine Verkehrsberuhigung sorgen, da die Geschwindigkeit an dieser Stelle sanft verlangsamt wird. Wenn das Plateau Wirkung zeigt, könnte es auch an anderer Stelle angebracht werden, beispielsweise in der Fressgasse“, so Peter Drakul, Leiter des FutuRaum-Projektes.

Die Verkehrsberuhigung der Kunststraße durch eine Schwelle, war großes Anliegen der Anwohnenden. Der Stadtraumservice hat im Rahmen der notwendigen Wiederherstellung der Querungsstelle diesen Bedarf gerne aufgegriffen und erfolgreich umgesetzt.

Quelle – Stadt Mannheim