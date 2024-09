Frankenthal-Heuchelheim – Verdächtige Wahrnehmungen von Kindern

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitag, den 27.09.2024, wurde hiesige Dienststelle über eine männliche Person informiert, welche zuvor ein 7- und ein 8-Jähriges Mädchen angesprochen haben soll. Die beiden Mädchen vertrauten sich der Mutter des 7-Jährigen Mädchens an, welche sich unmittelbar an die hiesige Dienststelle wandte. Durch die Polizei wurden die Ermittlungen zu dem sich zugetragenen Sachverhalt eingeleitet. Laut den beiden Mädchen habe der ältere Mann sie auf ihre “hübsche” Kleidung angesprochen, woraufhin sich die Mädchen direkt nach Hause begaben. Die Polizei hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon

erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

– Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

– Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in

Ihrer Nachbarschaft vor.

– Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale

Netzwerke.

– Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110

erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

– Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

– Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die

Freizeit festlegen.

– Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen

Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum

Spielplatz. Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen