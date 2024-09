Viernheim – Fachkräfte für Viernheimer Kitas – Eine Antwort auf den Fachkräftemangel in Viernheimer Kitas – Berufssprachkurs ermöglicht Quereinstieg in der Kinderbetreuung

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Sie kommen zum Beispiel aus der Ukraine, Eritrea, Syrien oder der Türkei und haben einen Weg gefunden, um ihren Platz in der Gesellschaft zu festigen und zugleich dem akuten Fachkräftemangel in den Kitas entgegenzuwirken. Zehn hoch motivierte Frauen nehmen an einem Pilotkurs teil, der ihnen sprachliche Kompetenzen vermittelt, die für eine Tätigkeit in der Kinderbetreuung erforderlich sind. Am 23. September startete in den Räumlichkeiten des Alten Rathauses der Berufssprachkurs auf B2-Niveau mit einem besonderen Schwerpunkt auf frühpädagogische Inhalte. „Wir können mit diesem Kurs Menschen verschiedenster Herkunft, die Interesse an der Arbeit mit Kindern haben, einen weiteren Schritt auf dem Weg in den Berufseinstieg ermöglichen. Mit dem erfolgreichen Abschluss des B2-Sprachkurses öffnen sich viele Türen: Die Teilnehmerinnen können Praktika in den Kitas absolvieren, als Zusatzkräfte eingesetzt werden oder sogar eine Ausbildung zur Erzieher*in beginnen,“ so Maria Lauxen-Ulbrich, städtische Gleichstellungsbeauftragte und verantwortlich von Seiten der Stadt und der Trägerschaften für das Sonderprojekt „Fachkräfte für Viernheimer Kitas“.

Im März dieses Jahres hat die Stadtverwaltung Viernheim gemeinsam mit allen Trägern im Betreuungsbereich das Projekt “Fachkräfte für Viernheimer Kitas“ vorgestellt. Es ging und geht weiterhin schlicht um die Frage „Wie kann dem Fachkräftemangel im Betreuungsbereich entgegengewirkt werden?“. Das Projekt zielt darauf ab, Menschen vor Ort zu unterstützen, die Interesse an der Arbeit mit Kindern haben, jedoch bisher keine Möglichkeit gesehen haben, sich in diesem Bereich zu qualifizieren. Jetzt geht das Projekt mit dem Start eines B2-Berufssprachkurses mit frühpädagogischen Inhalten einen entscheidenden Schritt weiter. Der Spezialkurs „Frühpädagogische Berufe“ richtet sich an Personen, die eine Tätigkeit im Bereich der Frühpädagogik anstreben oder bereits ausüben und sprachliche Unterstützung für die Aufnahme der Ausbildung oder zur Sicherung ihres Arbeitsplatzes benötigen. Er wird von einer DaZ (Deutsch als Zweitsprache)-Lehrkraft gemeinsam mit einer Fachdozentin, zuständig für die frühpädagogischen Inhalte, durchgeführt und beinhaltet 500 Unterrichtseinheiten. Am Ende des Kurses legen die Kursteilnehmenden die anerkannte B2-Zertifikatsprüfung „Deutsch-Test für den Beruf“ (DTB) ab und bekommen eine Bescheinigung mit der Auflistung der behandelten fachspezifischen Themen.



Der Verein Lernmobil e.V. – bietet seit 2018 allgemeine Berufssprachkurse im Rahmen der berufsbezogenen Deutschsprachförderung (DeuFöV) nach §45a AufenthG des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) sowie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) an. Mit dem B2-Berufssprachkurs+Frühpädagogik beteiligt sich der Verein Lernmobil an der Pilotierung der neuen Kursart im Bereich des fachspezifischen Unterrichts. „Wir hoffen, dass die Ergebnisse der durch das BAMF beabsichtigten Evaluierung der Pilotkurse in ein stetiges Kurskonzept münden und dass das Lernmobil die Initiative „Fachkräfte für Viernheimer Kitas“ auch weiterhin mit den Berufssprachkursen für Frühpädagogik unterstützen kann,“ so der Wunsch von Dr. Oxana Berduta, Fachbereichsleitung Sprachförderung für Erwachsene beim Verein Lernmobil.

Weitere Informationen zum Projekt „Fachkräfte für Viernheimer Kitas“ sind auf der Webseite der Stadt Viernheim unter www.viernheim.de/fachkraeftefuerviernheimerkitas verfügbar.