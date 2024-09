Speyer – (VMJ) – Insgesamt 43 Auszubildende der Schulen für Ergo- und Physiotherapie Speyer können stolz auf sich sein – Nach drei Jahren haben sie ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen – Sie starten nun als staatlich anerkannte Ergo-Therapeuten und Physiotherapeuten in das Berufsleben.

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In den vergangenen Wochen mussten die angehenden Ergo- und Physiotherapeuten in schriftlichen, praktischen und mündlichen Prüfungen zeigen, dass sie im Laufe der Ausbildung umfassende Kenntnisse in ihren Fachgebieten erlangt haben. In beiden Ausbildungsberufen steht der Körper mit seinen vielfältigen Funktionen im Fokus. Auf die Prüfungen vorbereitet werden die Auszubildenden während ihrer dreijährigen Ausbildung sowohl in theoretischen Unterrichtseinheiten als auch in den verschiedenen praktischen Einsätzen und mittels Zwischenprüfungen. Die Schulleitungen und die Leitung der Krankenhaus-Stiftung sind äußerst stolz auf die herausragenden Leistungen der Absolventen. Ihre Hingabe, ihr Fleiß und ihr Durchhaltevermögen haben sich in den Ergebnissen der Prüfungen deutlich gezeigt. Diese jungen Fachkräfte sind nun bestens vorbereitet, um in der Gesundheitsbranche einen wertvollen Beitrag zu leisten und Patienten auf ihrem Weg zur Genesung zu unterstützen.

„Es war uns eine Ehre, die Absolventinnen und Absolventen auf ihrem Weg zu begleiten. Ihre Erfolge sind das Ergebnis harter Arbeit und unermüdlichen Engagements“, so die Schulleitungen (Verena Klinkner-Bernt – Ergotherapie und Markus Weber – Physiotherapie). „Wir sind überzeugt, dass sie in ihren zukünftigen Arbeitsstellen Großartiges leisten werden. Unsere Auszubildenden können nicht nur mit Wissen, sondern auch mit Leidenschaft für die Therapie die Menschen erreichen und unterstützen.“ Gemeinsam wurde auf den erfolgreichen Abschluss in der Aula des Sankt Vincentius Krankenhaus bei einer kleinen Feier angestoßen. Herr Nowak, Verwaltungsdirektor des Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer, gratulierte im Namen der Krankenhausstiftung allen neuen Ergo- und Physiotherapeuten herzlich zu ihrem Abschluss und wünscht ihnen alles Gute für ihre berufliche Zukunft.